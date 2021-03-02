«العالمية القابضة» تستثمر في «فالكون» و«سبيس إكس»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت الشركة العالمية القابضة (IHC)، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، استثمارها في صندوق «Falcon CI IV LP» وشركة الفضاء «سبيس إكس».

وكانت شركة سبيس إكس قد أكدت عبر ملفها المُقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 23 فبراير 2021 أنها أكملت جولة تمويل أسهم بقيمة 850 مليون دولار، لترفع قيمة الشركة إلى حوالي 74 مليار دولار.

وقد ارتفعت قيمة الشركة بعد الجولة التمويلية الأخيرة بنسبة 60% مقارنةً بآخر جولة تمويلية قامت بها في أغسطس من عام 2020، حيث بلغت قيمة «سبيس إكس» آنذاك 46 مليار دولار.

وفي النصف الثاني من عام 2020، استحوذت الشركة العالمية القابضة على 94% من رأسمال «Falcon CI IV LP»، وهو صندوق أسهم خاص يقع مقره في جزر كايمان، إحدى المستثمرين في شركة الفضاء «سبيس إكس» الأميركية.

وتقوم شركة «سبيس إكس» بتصميم وتصنيع وإطلاق صواريخ ومركبات فضائية متطورة. وتعمل حالياً على بناء نماذج جديدة من صاروخ «ستارشيب» الذي يمثل الجيل التالي من الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. ولدى الشركة مركبتان فضائيتان نشطتان هما دراغون وفالكون 9، وتعمل حالياً على بناء ستارلينك، شبكة الأقمار الصناعية التي ستعمل على توفير الإنترنت الفضائي عبر أكثر من 12 ألف قمر صناعي يغطي العالم.

وقال بيتر أبرام، رئيس الاستراتيجية والنمو في الشركة العالمية القابضة: «استثمرنا في عدد من صفقات رأس المال الاستثماري ضمن مساعينا الرامية إلى مواصلة الأعمال في المشاريع التكنولوجية سريعة النمو والقابلة للتطوير. وأصبح لدينا اطلاع أوسع بعد استحواذنا على «Falcon CI IV LP»، في حين اكتملت الصفقات الأخرى، مثل أكسفورد نانوبور تكنولوجيز، والمضاعفة للاستشارات التسويقية، وييلد مو، مباشرة من خلال جولات الاستحواذ والتمويل.»

وأضاف: «يقف فريق الإدارة لدينا على رأس عمله، ويشارك دوماً في أنشطة جميع الشركات التابعة لمحفظتنا، ويواظب على بناء شراكات حقيقية مع المؤسسين ومساعدة شركاتهم على النمو. نحن مستعدون لمزيد من الصفقات المستقبلية، حيث إننا نستهدف تطوير منصة مشاريعنا بشكل أكبر.»