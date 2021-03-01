الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع

نيويورك (رويترز) صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الاثنين، بينما يراهن المستثمرون على نمو وتضخم أسرع في الولايات المتحدة، بينما ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن زاد البنك المركزي مشترياته من السندات في محاولة لوقف زيادة سريعة في العوائد.

وسجلت العملة الخضراء مكاسب في الجلسات القليلة الماضية مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأميركية وسط توقعات بأن النمو والتضخم سيرتفعان مع استعداد الإدارة لتحفيز مالي جديد واتساع نطاق حملة التطعيم ضد «كوفيد - 19».

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 1.432 بالمئة اليوم، لكنها كانت أقل من أعلى مستوى في عام واحد البالغ 1.614 بالمئة التي وصلت إليه يوم الخميس.

وارتفع مؤشر الدولار 0.28 بالمئة إلى 91.009 بحلول الساعة 15.00 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 91.127، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من فبراير.

ونزل اليورو 0.17 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.2048 دولار.

وكان أحدث سعر للدولار الأسترالي عند 0.7757 دولار أميركي، بعد انخفاضه إلى 0.7693 دولار يوم الجمعة.

وبلغ سعر الين الياباني، وهو أداة للاستثمار الآمن، 106.77 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 28 أغسطس.

وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 6.69 بالمئة إلى 48275 دولار، لكنها ما زالت تقل عن المستوى القياسي البالغ 58354.14 دولار الذي سجلته في 21 فبراير.