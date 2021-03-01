مذكرة تفاهم لإطلاق منصة وبرنامج لمسرعات الشركات الناشئة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي وجامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في الدولة من خلال مبادرات مشتركة.

وقع المذكرة ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى السوق، والبروفيسور نهال شبراك، المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار. وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على إنشاء برنامج مسرعات ضمن السوق يستقبل الشركات الناشئة التي أنشئت تحت مظلة منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، وذلك لتوفير الدعم لهذه الشركات ضمن مجالات عملها. وكما سيتم التعاون لإطلاق مبادرات مشتركة وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات لتعزيز فرص النمو لرواد الأعمال في جميع أنحاء الدولة.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى السوق: « تأتي شراكتنا في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز ريادة الأعمال في الدولة وتوفير فرص النمو والنجاح للشركات الناشئة».

من جانبها، قالت البروفيسورة نهال شبراك، المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار: إن الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي هي تجسيد للجهود الوطنية لتحويل أبوظبي إلى مركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار.