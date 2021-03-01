مسح: نشاط المصانع الأميركية يبلغ ذروة 3 أعوام

واشنطن (رويترز) - ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في فبراير، وسط تسارع في طلبيات التوريد الجديدة، لكن المصانع استمرت في مواجهة تكاليف أعلى للمواد الخام والمدخلات الأخرى مع استمرار جائحة كوفيد-19.

وقال معهد إدارة التوريدات، اليوم الاثنين، إن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية ارتفع إلى 60.8 نقطة الشهر الماضي من 58.7 نقطة في يناير. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ فبراير 2018.

وتشير قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يسهم بنسبة 11.9 بالمئة في الاقتصاد الأميركي. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 58.9 نقطة في فبراير.

لكن جائحة فيروس كورونا المستمرة منذ عام أضرت بسلسلة التوريد، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج على المصنعين. وبحسب المسح، قفز مقياس للأسعار التي يدفعها المصنعون إلى قراءة عند 86.0 نقطة، وهي الأعلى منذ يوليو 2008، من 82.1 نقطة في يناير.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.8 الشهر الماضي من 61.1 نقطة في يناير. وتلقت المصانع المزيد من طلبات التصدير وارتفع عدد الطلبيات المتراكمة. ونتيجة لذلك، كثفت المصانع التوظيف الشهر الماضي.

كما ارتفع مؤشر التوظيف إلى 54.4 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ مارس 2019، من 52.6 نقطة في يناير.