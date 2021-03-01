«وول ستريت» تفتح على ارتفاع بدعم من التحفيز المالي

نيويورك (رويترز) فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع، اليوم الاثنين، إذ هدأت أسواق السندات بعد موجة مبيعات استمرت شهراً، بينما عززت أنباء مشجعة بشأن لقاح «جونسون آند جونسون» الجديد وإجراءات التحفيز الرهانات على تعافٍ سريع لأكبر اقتصاد في العالم.

وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 133.5 نقطة، بما يعادل 0.43 بالمئة، إلى 31065.9 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد أند بورز» 500 بمقدار 31.4 نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 3842.51 نقطة.

وقفز المؤشر «ناسداك» المجمع 213.8 نقطة، أو 1.62 بالمئة، إلى 13406.16 نقطة.