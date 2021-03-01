«دبي للسياحة» وشركاؤها يكثفون جهودهم لتعزيز مكانة الإمارة وجهة آمنة ومفضلة للزيارة

دبي (الاتحاد) عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» اجتماعاً مع جانب من ممثلي شركائها الرئيسيين في قطاع الضيافة، تم خلاله استعراض النتائج المشجعة التي شهدها النصف الثاني من عام 2020 بفضل النظرة المتفائلة نحو عام 2021، الذي سيشهد احتفالات اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، واستضافة الدولة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي، كما تم استعراض الأثر الإيجابي للإجراءات الوقائية التي تطبقها دبي كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية والحفاظ على صحة وسلامة سكان الدولة وزوارها.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، جرى تبادل وجهات النظر حول أهم المستجدات التي يشهدها القطاع؛ بهدف توحيد الرؤى والجهود والمبادرات والاستراتيجيات للارتقاء بمكوناته كافة إلى مستويات متقدمة، بما يضمن استدامة منظومة السياحة واستمرارية الأعمال.

وقال هلال المري: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان التزامنا بالحفاظ على صحة وسلامة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزوار ركيزة أساسية في استراتيجية التعافي منذ بداية الجائحة.

المبادرات التسويقية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات التي شهدها القطاع منذ بدء دبي استقبال السياح في شهر يوليو الماضي، والتعامل الناجح مع الجائحة على مستوى الإمارة، إضافة إلى تأثيرها المحلي والدولي، وكذلك توجهات القطاع المستقبلية، إلى جانب المبادرات التسويقية العالمية.

كما تم تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مكافحة الجائحة، إذ جاءت في المركز الأول عالمياً من حيث أفضل برامج الفحص والرصد، كما أنها حلّت ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم في برنامج التطعيم.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن انتعاش القطاع عالميا في 2021 مرتبط بشكل كبير بمدى تطور وضع «كوفيد - 19»، لاسيما في ظل قيود السفر التي فُرضت في الآونة الأخيرة في العديد من الدول، وكذلك سرعة التعافي الاقتصادي في الأسواق الرئيسية.

من جهتهم، أعرب الشركاء عن تفاؤلهم بالحالة الإيجابية التي تتمتع بها دبي كونها من الوجهات العالمية الرئيسية، مؤكدين التزامهم بدعم قطاع الضيافة من خلال شراكتهم وتعاونهم الوثيق مع «دبي للسياحة».

تعافي قطاع الطيران العالمي

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: نواصل جهودنا من أجل التأكيد على قدرة دبي في قيادة تعافي قطاع الطيران العالمي. لاسيما أنها تربط أكثر من 146 مدينة في 80 دولة، وتستخدم مطاراتها 56 شركة طيران، وهو ما يجعلنا نحتفظ بلقبنا كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم.

من جانبه، قال محمد الهاشمي، نائب رئيس «طيران الإمارات» للمنتجات التجارية: تأتي صحة وسلامة ورفاهية عملائنا وموظفينا على رأس أولوياتنا.. كما تواصل طيران الإمارات جهودها وتعاونها مع السلطات المختصة وكذلك شركائها في القطاع لتقديم تجارب آمنة وممتعة للمسافرين، الذين بإمكانهم الاطمئنان إلى أن إجراءات وتدابير السلامة العامة في «طيران الإمارات»، وكذلك في منظومة قطاع السياحة في دبي، تتم مراجعتها وتحديثها بانتظام لتعكس أفضل الممارسات والإرشادات الصحية.

وقال جوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: تواصل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي جهودها المستمرة مع شركائها في القطاع لضمان التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الضيوف، وكذلك السياح مع استئناف الرحلات الجوية في الأشهر الأخيرة الماضية.. لقد انعكست هذه الجهود على فنادقنا التي تحمل اسم العلامة التجارية هيلتون في دولة الإمارات، علماً بأن جميع فنادقنا تتبع برامج «Hilton CleanStay» و«Event Ready»، الهادفة إلى توفير أعلى معايير النظافة والتعقيم.

الامتثال للتدابير الاحترازية

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: انعكست جهود دبي الرامية إلى وضع صحة وسلامة الضيوف والموظفين كأولوية قصوى على الأداء الإيجابي الذي حققه قطاع الضيافة.

وأضاف: يبقى من المهم علينا مواصلة الامتثال للتدابير الاحترازية، وخاصة خلال الأشهر المقبلة لنضمن الحفاظ على الطلب محلياً وعالمياً على مقومات الجذب التي تتمتع بها المدينة والعروض التي تقدمها.

بدوره، قال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة أكور: نشهد تزايداً في حركة الحجوزات خلال الربع الأول من عام 2021 في الوقت الذي نتطلع فيه إلى الأمام مع مواصلة دبي اتجاهها الإيجابي، حيث يتزايد الطلب لشهر مارس الجاري.

من جانبه، قال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية: سجلت مجموعة فنادقنا أداءً قوياً، بما فيها فنادق «ون آند أونلي جزيرة النخلة»، و«ون آند أونلي رويال ميراج»، بالإضافة إلى أتلانتس النخلة، ونفخر بقدرتنا على تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات والتجارب المميزة، مع الالتزام بأفضل بروتوكولات الصحة والسلامة للسفر والسياحة في دبي خلال هذا التوقيت الاستثنائي.

مرونة القطاع

وقال محمد جاسم الريّس، نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريّس»: تواصل دبي ريادتها باعتبارها وجهة مفضلة للزوار من كافة أنحاء العالم سواء بغرض السياحة أو العمل، مؤكداً أن مساهمة أبرز الشركات العاملة في هذا المجال مهم لتحقيق التعافي، فإن شركة الريّس مستمرة في دعهما جهود «دبي للسياحة» للوصول بقطاع السياحة إلى مستويات متقدمة وليكون أكثر مرونة، وأيضا تحقيق الهدف المشترك في تعزيز مكانة دبي كأكثر الوجهات الآمنة عالمياً.