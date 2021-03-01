صادرات العراق النفطية ترتفع إلى 2.96 مليون برميل يومياً في فبراير

بغداد (رويترز) - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين، إن صادرات العراق من الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يومياً في فبراير، من 2.868 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق بلغت 2.825 مليون برميل يومياً في فبراير، ارتفاعاً من 2.77 مليون برميل يومياً في يناير.

وبلغ متوسط الشحنات من كركوك عبر جيهان 135 ألف برميل يومياً في فبراير، ارتفاعاً من 98 ألف برميل يومياً في الشهر السابق.

يعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، على صادرات النفط في تحصيل جميع إيرادات الدولة تقريبا. وتضرر بشدة من نزول أسعار الخام في العام الماضي، وواجه صعوبة في دفع أجور العاملين بالقطاع العام.

وزادت إيرادات العراق النفطية في فبراير إلى خمسة مليارات دولار عند متوسط سعر 60.33 دولار للبرميل.

كان العراق قد باع خامه بمتوسط سعر 53.294 دولار في يناير.