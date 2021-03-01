مطار أبوظبي الأفضل أوسطياً بتجربة المسافرين

رشا طبيلة (أبوظبي)

صنف المجلس العالمي للمطارات مطار أبوظبي الدولي كأفضل مطارات الشرق الأوسط في تجربة المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وذلك للعام 2020 في ظل جائحة كوفيد 19.

وأشار التصنيف إلى أن مطار أبوظبي الدولي هو المطار الوحيد الذي حصل على هذا التصنيف في الشرق الأوسط تحت فئة المطارات التي تستقبل بين 15 إلى 25 مليون مسافر، في وقت تم تصنيف مطار الملكة علياء الدولي في عمّان -الأردن كأفضل مطارات الشرق الأوسط في تجربة المسافرين والخدمات لهم خلال الجائحة، وذلك ضمن فئة المطارات التي تستقبل بين 5 إلى 15 مليون مسافر.

ويأتي ذلك بعد أن كشف المجلس أمس الفائزين بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات بمنطقتي آسيا والباسيفيك، والشرق الأوسط، حيث تم تحديد الفائزين بجوائز أفضل المطارات في تلك المنطقتين بناء على تقييمات وتجارب المسافرين.

وبحسب المجلس، حصل 28 مطاراً من منطقة آسيا والباسيفيك ومطاران بالشرق الأوسط بينهما مطار أبوظبي الدولي على جائزة أفضل المطارات لتجارب المسافرين.

وحدد المجلس أيضاً جائزة جديدة لأفضل إجراءات التعقيم في المطارات، حيث حصل عليها مطاران في منطقة الشرق الأوسط، وهما مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية ومطار صلالة في عُمان.

ويتخذ مطار أبوظبي الدولي حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية في جميع المرافق التابعة له، للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمسافرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من بينها أجهزة التحكم اللاتلامسية في المصاعد وتقنيات التعقيم الذاتي للسلالم المتحركة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التعقيم إلى جانب التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وكاميرات الرصد الحراري التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأجهزة استشعار الحرارة لتتبع حركة الأشخاص، ومساعدة موظفي المطار في التعرف على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس أو الذين لا يلتزمون بارتداء كمامة الوجه، فضلاً عن إطلاق مبادرة سفراء الصحة والسلامة، حيث يتخصصون في دعم ومساعدة المسافرين من خلال الإجابة عن تساؤلاتهم وتقديم المشورة لهم حول كيفية بقائهم بأمان والتأكيد على الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء معدات الحماية الشخصية، وتوفير معقمات لليدين.



