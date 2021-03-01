كامل العوضي نائباً للرئيس الإقليمي لـ«إياتا»

جنيف (الاتحاد) أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تولي كامل العوضي منصبه نائباً للرئيس الإقليمي للاتحاد في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط اعتباراً من اليوم.

وقال العوضي في بيان: «نحن نعيش في أسوأ مرحلة يمر فيها قطاع النقل الجوي ليس فقط في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بل أيضاً حول العالم، وتكمن الأولوية القصوى في إعادة الاتصال الجوي بين الدول من خلال الفتح الآمن لحدوها وبدون القيود المفروضة على السفر، الأمر الذي يتطلب دعم الحكومات الطارئ في وضع معايير وخطط لاستئناف الخدمة بشكل منظم».

وأضاف: «عززت الأزمة تصميمنا على معالجة بعض القضايا الرئيسية بما فيها خفض الانبعاثات الكربونية، وإجراء تحديثات للعمليات، وإصلاح إدارة الحركة الجوية، كما سأحرص في مهمتي الجديدة على تعزيز دور الاتحاد كقوة دافعة لقطاع طيران أكثر أماناً وموثوقية واستدامة، ولابد الإشارة إلى أن القطاع من خلال ربط الأفراد والشركات ببعضهم، يعد عاملاً محفزاً للنمو والازدهار».

ويتولى العوضي منصبه الجديد في المقر الإقليمي للاتحاد في العاصمة الأردنية عمان، وليخلف محمد علي البكري الذي سيتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء والخدمات المالية والرقمية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي.