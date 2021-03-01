«طيران الإمارات» تعزز خدمتها إلى السودان برحلات يومية

أعلنت «طيران الإمارات» تعزيز خدمتها إلى السودان من خلال تشغيل رحلة يومية بين دبي والخرطوم ابتداءً من 9 مارس الجاري باستخدام طائرات البوينج 777-300ER.

وستتيح الرحلات الجديدة لعملاء الناقلة في السودان السفر بسهولة وراحة إلى دبي و90 وجهة تغطيها شبكة الناقلة حالياً.

وتعكف «طيران الإمارات» على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، وتعتمد معايير صارمة لضمان سلامة العملاء والمسافرين عبر جميع نقاط الاتصال.

وقال خلفان السلامي مدير إقليمي - السودان الإدارة التنفيذية، العمليات التجارية بطيران الإمارات: «إن قرار تعزيز خدماتنا إلى السودان جاء تلبية للطلب المتزايد على (طيران الإمارات) التي تعد الخيار الأول للمسافرين في السودان».

ولفت إلى أنه اعتباراً من 9 مارس الجاري ستغادر رحلة (طيران الإمارات) «ئي كيه 733» يومياً مطار دبي الدولي في الساعة 2:50 بعد الظهر وتصل إلى الخرطوم في الساعة 5:10 مساء، في حين ستقلع رحلة العودة «ئي كيه 734» من الخرطوم في الساعة 6:45 مساء وتصل إلى دبي في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.



