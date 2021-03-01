«تينسنت كلاود» الصينية تفتح مركزاً للبيانات في البحرين

هونج كونج (الاتحاد) - أعلنت تينسنت كلاود الشركة المتخصصة لخدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة تينسنت، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وهي الهيئة المعنية بترويج الاستثمار في مملكة البحرين.

ويهدف الاتفاق بين الطرفين إلى تطوير مكانة البحرين كمركز لبيانات الإنترنت (IDC) وإبراز المملكة كمركز إقليمي لخدمات الحوسبة السحابية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل توقيع مذكرة التفاهم أيضاً إنجازاً بارزاً لشركة تينسنت، حيث ستطلق أول مركز بيانات إقليمي لخدمات الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2024، وذلك بحسب بحث أجرته MarketsandMarkets، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.5% خلال نفس الفترة، مما يسلط الضوء على الفرص المتزايدة في هذه المنطقة.

وستتيح مذكرة التفاهم بين الجانبين فرصاً كبيرة لتعزيز الاقتصاد الرقمي المحلي، وتمكين المؤسسات المحلية من تسريع التحول الرقمي، كما سيسمح الاتفاق لـ تينسنت كلاود بالاستفادة من موقع البحرين الإقليمي، ومن دعم مجلس التنمية الاقتصادية وشركائها المحليين والإقليمين، بما في ذلك شركة ممتلكات البحرين القابضة.

وتشمل بنود مذكرة التفاهم أن تنشئ تينسنت كلاود أول مركز بيانات إقليمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين، والذي يبدأ العمل بحلول نهاية عام 2021.

وتشجع هذه الخطوة على مواصلة اعتماد خدمات الحوسبة السحابية لتعزيز استراتيجية التحول الرقمي في البحرين. كما سيتم تقديم الدعم للشركات الشريكة للاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية، بالتعاون مع الشركاء في المملكة مثل صندوق العمل «تمكين».

وبموجب الاتفاقية يتم تطوير الكفاءات المحلية، حيث تعمل تينسنت كلاود على إطلاق مبادرات تدريبية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء المملكة، وذلك بهدف تعزيز الخبرات والمواهب التكنولوجية الرقمية المؤهلة.