إطلاق المختبر المتنقل لفحص المواد الغذائية في الفعاليات بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتعاون مع كابيتال للضيافة، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، المختبر المتنقّل، والذي أجرى 317 فحصاً مخبرياً لعينات غذائية جرى جمعها من منافذ تقديم الأطعمة المتواجدة في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي 2021، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي طبقتها «أدنيك» لضمان صحة وسلامة المشاركين في المعرضين خلال الفترة من 21 - 25 فبراير، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الإمارة من حيث استخدام مختبر متنقّل خلال معرض.

ويتميز المختبر المتنقل بقدرته على تقديم خدمات فحص الأغذية بالطرق السريعة والمعتمدة باستخدام أحدث الأجهزة التحليلية، بهدف طمأنة الزوار والمشاركين في معرضي آيدكس ونافدكس بشأن صحتهم وسلامتهم.

وقال عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لمختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «يتكامل هذا المختبر المتنقّل مع أنشطتنا المنتشرة في مختلف أنحاء أبوظبي، حيث ينسجم مع رؤيتنا الاستراتيجية الأوسع لضمان انطلاق هذه الفعاليات في بيئة من التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية. ونسعى لتعزيز مستويات نوعية من السلامة وسعادة المجتمعات في أبوظبي. ويحقق المختبر المتنقّل هذه الرؤية عبر تقديم مجموعة من خدمات التحاليل الخاصة بالأحياء الدقيقة، ما يساعد في تحديد مدى ملاءمة الطعام، وجودته، وقابليته للتلف».

من جانبه، قال خليفة يهويل القبيسي، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض:«حرصت أدنيك خلال معرضي آيدكس ونافدكس على تعزيز سلامة الزوار والمشاركين، حيث جاء التعاون بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وكابيتال للضيافة بمثابة محور للمنهجية التي اتبعناها، باعتبارها عاملاً أساسياً نحو لتحقيق السلامة المستدامة للجميع، وقدمنا الدعم للمختبر المتنقّل الذي أجرى اختباراته على جميع المأكولات المقدّمة، من خلال تدريب كوادرنا من ذوي الخبرة والكفاءة للحفاظ على سلامة المشاركين».