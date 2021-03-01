2.9 مليار درهم صادرات أعضاء غرفة دبي إلى أفريقيا خلال يناير

دبي (الاتحاد) شهدت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي إلى القارة الأفريقية نمواً بنسبة 4.2% في شهر يناير 2021 مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 2.9 مليار درهم، مما رفع حصة القارة السمراء من إجمالي القيمة المعلنة لإجمالي صادرات أعضاء الغرفة من 16% في يناير 2020 إلى 18% في يناير 2021.

وأشار التحليل الذي تم إعداده استناداً إلى البيانات الخاصة بشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة دبي، إلى النمو الكبير في صادرات الأعضاء إلى مناطق وسط أفريقيا وغربها، والتي شهدت نمواً على أساس سنوي بنسبة 85% و57% على التوالي، في حين بيّن التحليل أن صادرات الأعضاء إلى خمس دول وهي مصر وإثيوبيا ونيجيريا وأنغولا وجنوب أفريقيا تمثل 65% من إجمالي قيمة صادرات وإعادة صادرات غرفة دبي إلى أفريقيا.

وبين التحليل أنه مع استمرار أعضاء الغرفة في البحث عن فرص خارج الأسواق التقليدية، فإن حصة الصادرات إلى أفريقيا من إجمالي صادراتهم تسير على الطريق الصحيح لتتجاوز 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة، منوهاً بإمكانية استفادة الأعضاء من الخدمات التي تقدمها الغرفة في مكاتبها الخارجية المنتشرة في كل من إثيوبيا وغانا وكينيا وموزمبيق لتوسيع أعمالهم ونشاطاتهم في القارة السمراء.