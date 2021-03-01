موانئ دبي تشغل المحطة متعددة الأغراض في ميناء لواندا

دبي (الاتحاد) بدأت اليوم مجموعة موانئ دبي العالمية تشغيل المحطة متعددة الأغراض في ميناء لواندا.

وتم تسليم المحطة متعددة الأغراض إلى موانئ دبي العالمية - لواندا من قبل ميناء لواندا بعد توقيع عقد امتياز لمدة 20 عاماً في يناير الماضي من قبل أنطونيو بينغي، رئيس مجلس إدارة ميناء لواندا، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

وعيَّنت المجموعة فرانسيسكو بينزون مديراً تنفيذياً لموانئ دبي العالمية-لواندا، وهو من باناما ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في قطاع تشغيل الموانئ وإدارتها، حيث عمل في مجال الموانئ في باناما والبحرين وبيرو وجورجيا وجيبوتي والجزائر.

وانضم إلى موانئ دبي العالمية في عام 2016 ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في موانئ دبي العالمية-جيبوتي، وفي عام 2018 تم تعيينه في منصب مدير التميّز التشغيلي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقبل توليه منصبه الجديد، كان يشغل منصب نائب المدير العام في موانئ دبي العالمية-الجزائر.

وتستثمر موانئ دبي العالمية-لواندا 190 مليون دولار أميركي لتحسين المحطة ومساعدة دولة أنغولا في تحقيق طموحاتها للنمو الاقتصادي، وجعلها مركزاً تجارياً على الساحل الغربي للمنطقة الجنوبية من أفريقيا، وتُعد المحطة ثامن منشأة موانئ تديرها وتشغلها مجموعة موانئ دبي العالمية حالياً في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وتجرى حالياً أعمال التحسينات في محطة الحاويات، مع شراء معدات جديدة، بما في ذلك 30 شاحنة وست عربات مناولة حاويات وأربع رافعات حاويات فارغة وأربع رافعات شوكية.

كما سيتم قريباً بناء مرافق جديدة للموظفين، وسيتم دمج الرافعات الجسرية الجديدة ذات الإطارات المطاطية في تجهيزات المحطة، والتي ستكون الأولى من نوعها في أنغولا.

وتعمل الرافعات الجسرية على تحسين الكفاءة، وهي متوافقة مع المتطلبات البيئية وتسمح باستخدام أفضل لساحة الحاويات في المحطة.

وقال فرانسيسكو بينزون، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية-لواندا: «يشرفني قيادة الفريق في موانئ دبي العالمية-لواندا والعمل في المرحلة التالية من التطوير الإستراتيجي للمحطة، ومن خلال الاستفادة من خبرتنا وتقنياتنا وإمكانياتنا العالمية عبر سلسلة التوريد، سنطبق أفضل ممارساتنا وأنظمتنا في المحطة».

وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «موانئ دبي العالمية»: «أود أن أرحب بجميع زملائنا الأنغوليين في فريق موانئ دبي العالمية. ونفخر بتواجدنا في أنغولا لمواصلة تطوير المحطة كمركز تجاري في منطقة جنوب غرب أفريقيا، مما سيدعم أهداف النمو الاقتصادي للبلاد من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة حركة التجارة».

وعلى صعيد متصل، أعلنت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، عن اكتمال تطبيقها لمنظومة «زودياك» الرقمية المتطورة، في محطة الحاويات (3) لميناء جبل علي، ضمن رؤيتها لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث تم تطبيق كافة أنظمة الأتمتة، والتي تشمل حلولاً متقدمة للتحكم عن بعد بمرافق الميناء، والرافعات الجسرية، والتعامل مع مجسّات البيانات وإنترنت الأشياء، إضافة إلى أنظمة أخرى عديدة تساعد المحطة على أتمتة العمليات.

وبهذا الإنجاز، تصبح محطة الحاويات (3) في ميناء جبل علي قادرة على التكامل مع أي محطة تستخدم نفس المنظومة، ما يعزز قدرتها على ضمان استدامة عملياتها خلال الأزمات، ويضمن لقطاع الأعمال والشركات حصولها على أقصى درجات الدعم في الوصول إلى سلسلة الإمداد العالمية بكفاءة وقدرة عالية.