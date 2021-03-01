2.07 % انخفاضاً في التضخم بالإمارات خلال 2020

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلك في الإمارات خلال العام 2020، بنحو 2.07%، مقارنة بانخفاض مماثل في العام 2019 قدره 1.9%، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وكشفت بيانات التنافسية والإحصاء، عن انخفاض الرقم القياسي العام «التضخم»، من 109.04 نقطة في عام 2019، ليصل إلى 106.78 نقطة في عام 2020، وذلك نتيجة للانخفاض الكبير في مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز خدمات النقل والترويج والثقافة والتجهيزات والمعدات المنزلية.

ووفقاً للبيانات بلغت نسبة انخفاض معدل التضخم في الربع الأخيرة من العام 2020 نحو 2.23% مقارنة مع الربع ذاته من العام 2019، بعد أن انخفض الرقم القياسي العام، والذي يعد وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة في أسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين- من 108.36 في الربع الأخير من 2019، ليصل إلى 105.94 نقطة في الربع الأخير من 2020.

وأفادت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن تراجع التضخم السنوي خلال 2020، جاء نتيجة هبوط 7 مجموعات إنفاق، تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1 % من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، بنسبة 3.69 % والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6 %)، بنحو 2.59 %، وخدمات النقل (تشكل 14.6%) بنسبة 5.77%، والترويج والثقافة 16.75 %، والاتصالات بنحو 0.10 %، وخدمات الصحة بنسبة 0.03%، وخدمات متنوعة بنسبة 0.86%، بينما ارتفع على أساس سنوي 5 مجموعات، تصدرهم الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3 %)، بنحو 3.69 %، والملابس والأحذية 4.80 %، والتعليم 0.93 %، والتبغ بنسبة 5.92، والمطاعم والفنادق 0.13%.