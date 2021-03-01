«جلف كابيتال» تتخارج من «إي سي دي سي هولدنغ كورب»

دبي (الاتحاد) أعلنت «جلف كابيتال»، اليوم، أنها تخارجت بنجاح وبالكامل من استثمارها في «إي سي دي سي هولدنغ كورب».

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «إننا فخورون بدعمنا للفريق الإداري المتميز في المجموعة منذ عام 2014، والذي أسهم في نجاح المجموعة من خلال خطة نمو طموحة وواضحة والتنفيذ الميداني القوي. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لتهنئة كادر الإدارة على قدراتهم القوية في التنفيذ، ونتمنى لهم كل النجاح في المستقبل.»

وقال أيمن عباس، مدير «إي سي دي سي»: «أود أن أتوجه بالشكر إلى ’جلف كابيتال‘ لكونها شريكاً داعماً منذ عام 2014. والاستثمار الذي أجرته ’جلف كابيتال‘ أضاف قيمة كبيرة لكل المساهمين بفضل الهيكل التمويلي المرن، والذي يراعي الاحتياجات الخاصة للشركة، وكذلك بفضل حلول رأس مال النمو التي أتيحت لنا، والتي أخذت بعين الاعتبار كل الاهتمامات التي كانت لدينا كشركة طوال مسيرتنا منذ عام 2014. إننا نُثمّن علاقتنا مع «جلف كابيتال» ومع فريقنا الإداري، ونتمنى لهم وافر النجاح مستقبلاً.»

وعلق عمر الرفاعي، المدير العام في «جلف كابيتال»: «لقد سعدت ’جلف كابيتال‘ بالعمل مع فريق ’إي سي دي سي‘ الإداري في مختلف الوظائف والمجالات، بما في ذلك إعداد التقارير والحوكمة المؤسسية وحلول التمويل وإدارة المخاطر. وصفقة التخارج الناجحة جداً هذه تُرسّخ مكانة ’جلف كابيتال‘ باعتبارها رائدة وسباقة في توفير حلول رأس مال نمو مرنة تراعي المتطلبات الخاصة إلى الشركات الإقليمية الناجحة، وكذلك مساعدة الكوادر الإدارية المتميزة على تنفيذ خطط نموها الطموحة».