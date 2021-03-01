أسعار النفط تقفز بعد إقرار حزمة التحفيز الضخمة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم الاثنين عقب إقرار مجلس النواب الأميركي حزمة تحفيز ضخمة إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.24 دولار ما يوازي 1.9 بالمئة إلى 65.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش. وانتهى العمل بعقود أبريل يوم الجمعة.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار ما يعادل 1.9 بالمئة إلى 62.68 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار شهر أقرب استحقاق للعقدين أعلى مستوى في 13 شهرا في الأسبوع الماضي ولكنها تراجعت يوم الجمعة إلى جانب الأسواق المالية العالمية عقب هبوط السندات بسبب مخاوف التضخم.

وأقر مجلس النواب الأميركي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت ليعزز شهية المستثمرين للمخاطرة وصعد بأسواق الأسهم في آسيا. وتنتقل الحزمة لمجلس الشيوخ لإجراء المزيد من المناقشات.

كما أن الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19 عزز النظرة المستقبلية للاقتصاد.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها وهي المجموعة التي تعرف بأوبك+ يوم الخميس.