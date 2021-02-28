8 آلاف رخصة اقتصادية جديدة بالإمارات خلال فبراير

مصطفى عبد العظيم(دبي)

سجلت رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة الصادرة في دولة الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، ارتفاعاً قياسياً بلغت نسبته 246%، لتصل 8027 رخصة، مقارنة مع 2317 رخصة في الشهر ذاته من العام، وفقاً لأحدث بيانات السجل الوطني الاقتصادي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الرصيد التراكمي لإجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الصادرة عن دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة بنهاية شهر فبراير 2021 إلى 748 ألفاً و475 رخصة، مقارنة مع 740 ألفاً و718 رخصة، في شهر يناير الماضي، ما يعكس استمرار تسارع وتيرة نمو أنشطة الأعمال الجديدة في الدولة مع بداية العام 2021، والثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني والذي أثبت قدرة عالية في مواجهة آثار جائحة كوفيد-19.

ووفقاً لتوزيع الرخص من حيث الشكل القانوني للشركات، فقط استحوذت رخص المؤسسات الفردية على نحو 40.9% تقريباً من إجمالي عدد الرخص الصادرة في جميع إمارات الدولة، بما يوازي 306 آلاف و510 رخص، بينما شكلت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 38% تقريباً من إجمالي عدد الرخص، بنحو 284 ألفاً و210 رخص، فيما توزعت بقية النسبة على الأشكال القانونية الأخرى، ومنها الشركات المساهمة العامة والخاصة، وشركات الشخص الواحد، وشركات التوصية البسيطة.

ووفقاً لإحصاءات السجل المتاحة حتى تاريخ 28 فبراير 2021، تصدرت رخص خدمات إدارة المشاريع، قائمة الأنشطة العشرة الأكثر ترخيصاً خلال شهر فبراير الماضي، بعدد 834 رخصة، تلتها رخص أعمال الطلاء والدهانات للمباني بعدد 563 رخصة، ثم نشاط خدمات التنظيف الداخلية للمباني بعدد 559 رخصة، تلاه نشاط أعمال تبليط الأرضيات والجدران بعدد 551 رخصة، ونشاط أعمال النجارة وتركيب الأرضيات الخشبية بعدد 537 رخصة، ونشاط تركيب الأدوات والتمديدات الصحية بعدد 497 رخصة، ومقاولات تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتبريد الهواء وصيانتها بعدد 479 رخصة، وأعمال تركيب ورق الجدران بعدد 417 رخصة، ثم نشاط أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها بعدد 376 رخصة، ونشاط قص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال بعدد 357 رخصة، ليصل بذلك إجمالي عدد الرخص المسجلة للأنشطة العشر نحو 5 آلاف و170 رخصة.