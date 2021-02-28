تعزيز التعاون وتبادل البيانات بين «إحصاء أبوظبي» وجامعة خليفة

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز الإحصاء - أبوظبي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإحصائي وتبادل البيانات؛ وذلك بهدف توحيد وتكامل الجهود وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الإحصاء والبيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الجهتان، من خلال المذكرة، إلى وضع إطار عمل بينهما، يعمل على تطوير مبادرات ومشاريع تنموية مشتركة مبنية على أسس علمية وعملية متكاملة، تواكب التطورات التكنولوجيا المتسارعة في مجال توفير وتحليل البيانات، بما يلبي متطلبات صناع القرار وقطاع الأعمال وجميع الأفراد من خلال تزويدهم ببيانات إحصائية دقيقة وموثوقة.

وفي إطار ذلك، سيركز الطرفان على تطوير مجالات التعاون المشترك للاستفادة من السجلات الإدارية والبيانات الكبيرة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتسهيل تبادل الخبرات في الدراسات العلمية محلياً وعالمياً.

وقع الاتفاقية أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين، وذلك عبر قنوات الاتصال المرئي.

وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: «نتطلع من خلال الشراكة الاستراتيجية المهمة مع جامعة خليفة لفتح آفاق تنموية جديدة، حيث يسعى المركز للارتقاء بالعمل الإحصائي من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة واستثمار أبرز الخبرات المحلية في مجالات البحث والتطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي».

من جانبه، قال الدكتور عارف: «يسعدنا التعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي وتوطيد سبل الشراكة بيننا، حيث ستحقق مذكرة التفاهم هذه أقصى درجات الاستفادة المتبادلة بين الطرفين، والتي من شأنها أن تساهم توحيد الخطط والأهداف الرامية لبناء الإمكانات الإحصائية الوطنية الشاملة، كما ستساهم في إيجاد أنظمة إحصائية متقدمة مستقبلاً تساهم في تعزيز دور صناع القرار في القطاع الحكومي والشركاء في القطاع الخاص».