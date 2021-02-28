مذكرة تفاهم لنشر الوعي الاستثماري

الشارقة (الاتحاد)

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، تضع الأسس والقواعد لإنشاء إطار العمل والتعاون المشترك بينهما.

وقع المذكرة الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام.

وأكدت المذكرة أهمية وضرورة تبادل الخبرات والدراسات في مجالات عدة؛ بهدف توعية المستثمرين في أسواق الأوراق المالية في الدولة، بالإضافة إلى التعاون في الدراسات والبحوث ذات العلاقة بأغراض المذكرة، وبما يتناسب مع السياسات المعمول بها لدى أي من الطرفين، وتنظيم المؤتمرات، والاجتماعات.

ونوه د. عبيد سيف الزعابي بأن «توقيع المذكرة يمثل خطوة على درب التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين لتبادل المعلومات ودعم جهود التقصي المالي والتحقيقات»، وأعرب عن تقديره للجهود المتميزة التي تبذلها مدينة الشارقة للإعلام (شمس) في دعم الأنشطة التجارية لرواد الأعمال. وأوضح أن «توثيق مثل تلك الشراكات الفعالة من شأنه تعزيز العمل المشترك لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على المستويات كافة، ودعم المهارات الإبداعية والابتكار من خلال الشراكات المؤسسية، إضافة إلى توفير برامج تدريبية في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية؛ بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة بالأسواق المالية». من جانبه، قال الدكتور خالد المدفع: «جاء توقيع مذكرة التفاهم مع الشركاء في هيئة الأوراق المالية والسلع التزاماً بنهج (شمس) المستند إلى رؤية وتوجيهات حكومة الشارقة بضرورة استمرارية العمل على ترسيخ، وتعزيز التعاون والعمل المشترك من خلال وسائل وآليات عدة، وتماشياً ورؤية هيئة الأوراق المالية والسلع المتمثلة في العمل على توفير بيئة استثمارية مستدامة في سوق مالي متقدم، ورسالة (الهيئة) التي تؤكد حماية حقوق المستثمرين، وترسيخ أسس التعامل السليم، وتعزيز بيئة جاذبة لرؤوس الأموال اعتماداً على نظم ابتكارية حيوية».