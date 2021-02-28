برنامج مشترك بين مجلسي سيدات أعمال الإمارات وصربيا

دبي (الاتحاد)

بحث مجلس سيدات أعمال الإمارات إطلاق برنامج مشترك مع مجلس سيدات أعمال صربيا، لتبادل الخبرات وتطوير القدرات واستكشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في السوقين الإماراتي والصربي.

جاء ذلك خلال استضافة المهندسة فريدة عبد الله العوضي رئيسة مجلس أعمال الإمارات، وفداً من سيدات أعمال صربيا برئاسة ساندرا ابراموفيتش وبحضور كل من ماسا بوبانج، وياسمينا أزهري، وبحضور حليمة عبد الله راشد والدكتورة هدى المطروشي أعضاء مجلس الإدارة وشفيقة العامري المدير التنفيذي لمكتب سيدات أعمال أبوظبي.

وتناول الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك بين سيدات الأعمال الإماراتيات ونظيراتهن من صربيا، واستكشاف مجالات التعاون في قطاعات مختلفة، وبحث زيادة الزيارات المتبادلة بين رائدات الأعمال من البلدين من أجل استكشاف الفرص المتاحة في كلا الجانبين.