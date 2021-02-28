عام رقمي بامتياز

مر عام على الجائحة. ما من شك في أنها كانت رحلة صعبة، لكن الأمور تؤخذ بخواتيمها كما يقال. وفي خواتيم هذه الرحلة، لدينا اليوم قصة نجاح جديدة تحكيها الوقائع والأرقام.

تقرير «العالم الرقمي 2021» الصادر عن مؤسسة «وي آر سوشال» الأميركية، يتكفل بالكثير من المعلومات حول سجل دول العالم في المجال الرقمي خلال العام الفائت 2020.

ولأن التقرير ينوف على مئة صفحة، سأختار عينة من بعض الأرقام الواردة فيه، والتي تبيّن أن العام المنصرم كان بالنسبة لنا في الإمارات عاماً لأسلوب الحياة الرقمي.

فقد بلغت نسبة مستخدمي «الإنترنت» في الدولة 99% من السكان، ومثلها تقريباً لمستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي.

وبلغ معدّل الوقت الذي قضاه المستخدمون في تصفح شبكة الإنترنت حوالي سبع ساعات ونصف الساعة يومياً، تم أكثر من نصفها عبر أجهزة الهواتف الذكية.

التقرير نفسه يشير إلى أن سكان الإمارات أنفقوا في 2020 ما يقرب من ستة مليارات دولار عبر منصات التجارة الرقمية، بزيادة 38% عن العام السابق.

وفي بعض المجالات، كقطاع توصيل الطعام والطلب على المحتوى، بلغت الزيادة أكثر من 65%. كما بلغ الإنفاق على التطبيقات الذكية أكثر من 320 مليون دولار.

وهنالك أرقام مثيرة للدهشة عن قطاع المنازل الذكية وغير ذلك.

كل هذا النشاط الرقمي والضغط الكبير على الشبكات ترافق - بحسب التقرير - مع زيادة في سرعة «الإنترنت» بنسبة 104%. تضاف هذه الأرقام إلى ما حققته الدولة في المؤشرات ذات الصلة، حيث حلت في المركز الأول عالمياً في اشتراكات النطاق العريض المتنقل، وتغطية شبكة الهاتف المتحرك حسب السكان، ومؤشر الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض، ومؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عشرات المؤشرات التي حققنا فيها الريادة الإقليمية.

وقبل أيام سعدنا بالخبر الذي تداولته وسائل الإعلام حول المركز المتقدم الذي حققته الإمارات في مؤشر العمل عن بُعد.

فقد تفوقنا على دول متقدمة، من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وهونج كونج وإيرلندا وروسيا والصين.

وحققنا المركز الأول عربياً، بحسب التقرير الصادر عن شركة «سيركل لوب» البريطانية لحلول وخدمات التكنولوجيا.

لم تكن هذه الجائحة الأولى، ولن تكون الأخيرة. والعبرة في استخلاص الدروس، وتعزيز الجاهزية للمستقبل. ومن يعمل لذلك، سيكون لديه دائماً المزيد من قصص النجاح.