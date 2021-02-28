«التمويل المستدام» في دبي تصدر دليلين تعريفيين

دبي (الاتحاد)

أصدرت مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، أمس، دليلين تعريفيين شاملين حول التمويل المستدام، بهدف نشر أفضل الممارسات ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وإلقاء الضوء على الانعكاسات الإيجابية، والفرص التي يوفرها تطبيق تلك الممارسات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة لترسيخ مكانة دبي الرائدة في قيادة الجهود الرامية إلى التوسع في تطبيق الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بوجه عام.

وتم إطلاق الدليلين الجديدين خلال أعمال الحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها المجموعة حول التمويل المستدام.

ويتناول «دليل الإصدار المستدام» بالتفصيل الخطوات المتصلة بإصدار مختلف فئات الأوراق المالية من السندات والصكوك والأسهم وغيرها من المنتجات المالية المُلبية لمتطلبات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، مع التشديد على أهمية قيام الشركات بصياغة استراتيجياتها للاستدامة.