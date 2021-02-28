«حديد الإمارات» تخطط لافتتاح مصنع لفائف مدرفلة

أبوظبي (الاتحاد)

تخطط شركة حديد الإمارات لإضافة اللفائف المدرفلة على الساخن إلى مجموعة منتجاتها المتنوعة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بشكل أساسي من المنتجات المسطحة عالية الجودة.

وتقوم الشركة حالياً بإجراء تقييم شامل للمشروع الذي يتضمن إنشاء مصنع اللفائف المدرفلة على الساخن المؤتمت بالكامل والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتجاوز بذلك الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة عند استكمال المشروع 5 ملايين طن في العام.

وبفضل التقنيات الحديثة التي سيتبناها المصنع الجديد، سوف يكون واحداً من المرافق الصناعية الأقل من حيث البصمة الكربونية على مستوى المنطقة.

تدعم المنتجات المسطحة الجديدة العديد من الصناعات والتطبيقات، مثل: صناعة السيارات، والصلب الكهربائي، وبناء السفن، والغلايات وأوعية الضغط، وأسطوانات الغاز، والهياكل المعدنية الثقيلة، والهياكل البحرية، والإنشاءات العامة، ومكونات الماكينات والآلات، والأنابيب، والأجهزة المنزلية، والصلب الهيكلي، ونحوها من المنتجات الأخرى.

سعيد الرميثي

وأكّد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أن الشركة تسعى دائماً لتلبية احتياجات عملائها عبر مجموعة متكاملة من المنتجات عالية الجودة والحلول الشاملة.

وقال: «تعتزم الشركة - عقب إجراء التقييم اللازم للمشروع - تلبية الطلب المتزايد على منتجات اللفائف المدرفلة على الساخن ومنتجات الصلب المسطحة في السوق المحلي والأسواق الإقليمية.

ويأتي مشروع إطلاق منتجات اللفائف المدرفلة على الساخن ضمن خططنا للتوسع والنمو، وتعزيز إسهامنا في دعم القطاع الصناعي ككل».

وأضاف الرميثي: «اكتسبت (حديد الإمارات) سمعتها الرائدة عبر العقدين الماضيين من خلال توفير أفضل منتجات الصلب عالية الجودة، بما فيها حديد التسليح، ولفائف أسلاك الحديد، والمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والألواح الارتكازية، واليوم نسعى لمواصلة التميز لترسيخ مكانتنا الرائدة في صناعة الحديد والصلب المتكاملة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيق رؤيتنا بأن نكون ضمن أفضل مصنّعي الحديد في العالم».