«تصنيف - رينا» تحصل على اعتماد «مركز الإمارات الدولي»

دبي (الاتحاد)

حصلت «تصنيف - رينا لضمان الأعمال»، إحدى شركات هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» والتي تعمل جهة مُعتمدة لإصدار شهادات الجودة والمعايير العالمية، على اعتماد «مركز الإمارات الدولي للاعتماد» لمنح شهادات المطابقة للمنتجات الحلال، وفقا لمتطلبات معيار UAE.S 2055 - 2:2016. وقال المهندس سعيد المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»: «يشكل المسلمون قسماً كبيراً من السوق الاستهلاكية العالمية، حيث يمثلون نحو 25 % من إجمالي عدد سكان العالم».

ووفقاً لمجلس سياسات الأعمال الدولية - وحدة الاستشراف والتحليل الاستراتيجي في شركة (كيرني) العالمية - أنفق المسلمون في عام 2017 ما يقدر بنحو 2.1 تريليون دولار أميركي في شراء المنتجات الحلال، مقارنة بنحو 1.6 تريليون دولار في عام 2012.