بتكوين تواصل الهبوط مسجلة أدنى مستوى في 20 يوماً

لندن (رويترز) - تراجعت بتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ الثامن من فبراير في معاملات هزيلة اليوم الأحد، ونزلت 3.7 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة، مع استمرار هبوطها عن المستوى القياسي المرتفع الذي يقترب من 60 ألف دولار.

كانت أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم قد ارتفعت بما يصل إلى 70 بالمئة منذ بداية العام لتسجل مستوى قياسياً عند 58354.14 دولار قبل أسبوع واحد، في ظل تزايد الثقة في أنها ستصبح استثماراً رئيسياً وأداة للمدفوعات.