أسعار الوقود لشهر مارس

سيد الحجار (أبوظبي) أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود، أسعار البنزين بمشتقاته والديزل خلال شهر مارس 2021، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنحو 21 فلساً، كما ارتفعت أسعار الديزل بـ 14 فلساً.

وكشفت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق 1 مارس 2021، موضحة أن الأسعار الجديدة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين "سوبر 98" بـ 21 فلساً من 1,91 درهم خلال شهر فبراير 2021 إلى 2,12 درهم لشهر مارس 2021، بزيادة 11%.

كما ارتفع لتر البنزين "خصوصي 95" من 1,80 درهم إلى 2,01 بزيادة 11,66%، وارتفع لتر بنزين "إي بلس 91" بمقدار 21 فلساً أيضاً من 1.72 درهم خلال فبراير إلى 1.93 درهم حالياً، بزيادة 12.2%.

كما ارتفع سعر لتر الديزل، 14 فلساً من 2.01 درهم في فبراير الماضي إلى 2.15 درهم لشهر مارس 2021، بزيادة 6.9%.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود، التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة تكلفة التشغيل لشركات التوزيع.