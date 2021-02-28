«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق مبادرة لرواد الأعمال

رأس الخيمة (الاتحاد) أطلقت اقتصادية رأس الخيمة مبادرة «قهوة الصباح مع رائد أعمال» ضمن مبادراتها تجاه مجتمع الأعمال في رأس الخيمة، وذلك لضمان تعزيز نمو الاقتصاد المتنوع والمستدام عن طريق تشجيع الاستثمار والمستثمرين عبر تقديم استشارات متنوعة لهم وتزويدهم بمتطلبات عالم الأعمال، بالإضافة لتوجيههم نحو ضرورة اتباع بعض الخطوات والطرق الابتكارية للنهوض بمنتجاتهم وكسب رضا المستهلكين.

ويؤكد د.عبدالرحمن الشايب النقبي – مدير عام الدائرة - بأن مبادرة «قهوة الصباح مع رائد أعمال» تأتي في إطار تقديم الرأي والمشورة والدعم لرواد الأعمال، وحثهم لتبني الأفكار الإبداعية.

ويتطلب أي مشروع ناجح إعداد دراسة الجدوى الخاصة به ليتم من خلالها دراسة التكاليف المالية والإيرادات المتوقعة، مع وضع عملية التسويق كمحرك للنجاح.