«ويز إير أبوظبي» تطلق عمليتها المؤتمتة لاسترداد قيمة الحجوزات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن إطلاق عمليتها المؤتمتة لاسترداد قيمة الحجوزات، والتي تلبي طلبات استرداد تحويل النقد خلال أسبوع واحد فقط، لتوفر للمسافرين طريقة سهلة لإدارة حجوزاتهم.

وتقوم عملية «ويز إير أبوظبي» المؤتمتة تلقائياً بإرجاع 120% من التعرفة الأصلية للرحلة الملغاة إلى بطاقة ائتمان المسافر الخاصة برحلاتها، أو منح المسافرين خيار استرداد نقدي كامل عبر وسيلة الدفع المتّبعة، أو إعادة الحجز بصورة مجانية تماماً.

ويمكن للمسافرين طلب استرداد قيمة الحجوزات بنقرةٍ واحدة عبر حساب «ويز إير أبوظبي» الخاص بهم على الموقع الإلكتروني wizzair.com أو عن طريق الرابط الذي يتلقّونه عبر البريد الإلكتروني.

وقال كيس فان شيك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: «نحرص في «ويز إير أبوظبي» على تقديم أفضل تجربة للعملاء، ولذلك استثمرنا بقوّة في أتمتة عملية الاسترداد، ونفخر بقدرتنا على تلبية طلبات الاسترداد النقدي والتعامل معها خلال أسبوع واحد فقط، وسنواصل الاستثمار في الحلول التقنية الحديثة في مختلف أعمالنا لضمان توفير تجربة سفر سلسة ومريحة واستثنائية على متن رحلات ويز إير أبوظبي»