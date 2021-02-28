تقرير: 99% من شركات القطاع الخاص بدبي «صغيرة ومتوسطة»

دبي (الاتحاد) تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 99% من شركات القطاع الخاص في دبي، تُقدّر مساهمتها بحوالي 46% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، و53% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2019، وتتطلع الحكومة الاتحادية لزيادة هذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2021، وفقاً لتقرير «تقرير دبي للشركات الناشئة 2021»

وأشار التقرير الذي أصدرته، اليوم، «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، إلى أن دبي تُعد من أفضل المدن عالمياً بالنسبة لرواد الأعمال لإنشاء الشركات، لا سيما في قطاع الاستيراد والتصدير، كما تتبوأ المرتبة التاسعة عالمياً من حيث الخدمات اللوجستية والتكاليف ومستوى الترابط بين الأسواق، وتعمل حوالي 46% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي بمجال تصدير السلع أو تقديم الخدمات العابرة للحدود.

ويقدم التقرير، المخصص للشركات العالمية الناشئة والمستثمرين الراغبين في استكشاف آفاق الفرص التجارية المتاحة في الإمارة، معطيات قيّمة ودقيقة حول اقتصاد الإمارات ودبي، وبيئة الأعمال، والمزايا التنافسية، والإجراءات التنظيمية والإدارية وغيرها من التفاصيل المهمة المتعلقة بتأسيس الأعمال، والمناطق الحرة، وحاضنات الأعمال، وبرامج الدعم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسبل الوصول إلى التمويل، ورأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من قصص النجاح لشركات محلية ناشئة.