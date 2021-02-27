تعرف على أحد أكبر مراكز تخزين ونقل اللقاحات بالعالم

رشا طبيلة (أبوظبي)

منشآت تخرين مبردة متطورة، واحدة من ضمن أكبر مخازن للقاحات في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 120 مليون جرعة، تحتضنها مدينة خليفة الصناعية التابعة لموانئ أبوظبي، لتكون مركزاً لوجيستياً رئيسياً لنقل وتخزين اللقاحات بأعلى المعايير والتقنيات الحديثة بين أبوظبي والعالم.

وخلال جولة قامت بها «الاتحاد» في تلك المنشآت التي تخيم عليها الأجواء الباردة، جاءت الجولة للتعرف على أساليب وحلول حفظ وتخزين ومتابعة ملايين من جرعات اللقاحات بأنواعها المختلفة، إضافة إلى توفر إمكانية التخزين المجمد عبر أجهزة متخصصة لحفظ اللقاحات التي تحتاج إلى درجات حرارة تصل إلى 80 درجة تحت الصفر.

وتعد تلك المنشآت أكبر المنشآت المخصصة لتخزين اللقاحات في المنطقة، حيث توفر مرافق تخزين مبردة بدرجات حرارة بين 80 درجة مئوية تحت الصفر إلى 8 درجات مئوية.

وتتميز هذه المنشآت بالقدرة على تخزين لقاحات في درجات حرارة تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية، إضافة إلى إمكانية التخزين المجمد في درجات حرارة تصل إلى 80 درجة تحت الصفر، وهي مزودة بأنظمة لضبط درجات الحرارة والرطوبة تُدار رقمياً من خلال لوحة تحكم متطورة.

ساتون يتحدث للاتحاد خلال الجولة

مركز رئيسي

يقول روبرت ساتون رئيس القطاع اللوجستي - موانئ أبوظبي خلال الجولة داخل المنشآت: «تصل مساحة منشآت التخزين في موانئ أبوظبي إلى 19 ألف متر مربع، فهي تعد مركزاً رئيسياً للقاحات كوفيد- 19 ومجهزة بشكل كامل، بتوفير بيئات آمنة لحفظها وتوزيعها بأمان بدرجات حرارة مختلفة تناسب أنواع اللقاحات المتوافرة حالياً».

ويشير ساتون إلى أن الطاقة الاستيعابية لتلك المنشآت هي 120 مليون جرعة لقاح.

وتتوفر في تلك المنشآت ليس فقط اللقاحات، بل مخازن خاصة بأدوات طبية مساندة للقاحات من إبر وأدوات مساندة وغيرها، وفقاً لساتون.

ويقول رئيس القطاع اللوجستي - موانئ أبوظبي :«نستقبل ملايين الجرعات، حيث نحن نعد مركزاً رئيسياً لتخزين اللقاحات وحلقة الوصل بين أبوظبي والعالم، حيث إنه عندما تصل اللقاحات إلى أبوظبي يتم حفظها هنا، ثم نقلها للداخل، وفي المقابل أيضاً يتم نقل اللقاحات إلى خارج أبوظبي».

واستعرض ساتون طريقة نقل اللقاحات إلى منشآت التخزين بدقة وأمان، فيقول: «يتم نقل اللقاحات إلى المستودعات بقدر كبير من الدقة والأمان لضمان الحفاظ عليها وعدم تلفها».

وقال: «عندما تصل اللقاحات بمركبات النقل الخاصة، يتم ربطها بالمستودعات بطريقة تمنع دخول أي هواء أو أي عامل خارجي من الممكن أن يسبب تغيراً في درجة حرارة حفظها».

وأضاف: «ثم يتم نقلها في غضون دقائق إلى أماكن تخزينها في الداخل، ويتم تتبعها ووضعها في مكانها بطريقة ذكية ورقمية ليتم بعدها نقلها لمكان حفظها بحسب درجة الحرارة التي تناسبها».

التخزين بطريقة ذكية ورقمية (الاتحاد)

التخليص الجمركي

وبين ساتون: «نحن نقوم أيضاً بمعاملات التخليص الجمركي وخدمات نقلها من مطار أبوظبي الدولي عند وصول اللقاحات عن طريق الاتحاد للشحن، ثم نقلها إلى منشآت التخزين المبردة».

ويقول:«المرافق والمنشآت المتواجدة هنا، هي واحدة من ضمن أكبر مخازن للقاحات بحول العالم».

وتحدث ساتون عن المبردات المتواجدة والتي تقدم درجة 80 تحت الصفر للقاحات التي تحتاج لهذه الدرجة من البرودة، والتي تعد مبردات ذات مستوى عالٍ، تعتمد على تقنيات حديثة توفر بيئة مناسبة لحفظ اللقاحات».

وخلال الجولة، كشف ساتون عن وجود 8 مخازن مبردة تحتوي كل منها على 20 مليون لقاح بدرجات حرارة بين 2 إلى 8 درجة مئوية.

وقال: يضم كل صندوق لقاح رمز «باركود» يُظهر مكانها ومربوطة بأنظمة رقمية، حتى نستطيع تتبع وتعقب المنتج في جميع مراحل تخزينها ونقلها».

وأضاف: «لدينا قدرة استيعابية لاحتواء جميع بروتوكولات اللقاحات، من نقل وتخزين وتوفير درجات الحرارة المناسبة لها، لدعم توزيعها عالمياً ضمن ائتلاف الأمل».

نقل اللقاحات

ويعرض ساتون خلال الجولة طريقة نقل اللقاحات عبر حاويات «سكاي سيل»، وهي مصممة لنقل اللقاحات بدرجات حرارة متفاوتة بحسب أنواع اللقاح إلى أي مكان بالعالم، حيث تستطيع حفظ اللقاحات داخلها بحرارة معينة لوقت يصل إلى 160 ساعة، حيث إن التقنية المستخدمة فيها تراقب وتتبع حرارة اللقاح طوال الرحلة».

ويقدم «ائتلاف الأمل» حلولاً متكاملة لسلسلة التوريد، ويمثل جهات رائدة محلياً وعالمياً بقيادة دائرة الصحة في أبوظبي، ويضم كلاً من الاتحاد للشحن، وموانئ أبوظبي، وشركة «رافد» لمشتريات الرعاية الصحية، إضافة إلى شركة سكاي سيل السويسرية.

بوابة التوريد

توظف موانئ أبوظبي، التي تمتلك أكبر سلسلة لمرافق التخزين الباردة وفائقة البرودة في منطقة الشرق الأوسط، قدراتها المتفردة كوجهة ابتكار رائدة في تقديم خدماتها في الشرق الأوسط والعالم، انطلاقاً من أبوظبي لتكون بوابة لسلسلة التوريد، تربط جميع أنحاء العالم ببعضها.

وتقدم موانئ أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة»(ADQ)، حلول التخزين المبرد في مركز التوزيع التابع لها، وتعمل على توفير مجموعة واسعة من الخدمات المساندة من تغليف وتوضيب صناديق الشحنات وتوفير أكياس التبريد اللازمة، إضافة إلى ضمان المراقبة المستمرة على مدار الساعة لدرجات الحرارة.

وستسهم الخدمات المتكاملة التي تقدمها موانئ أبوظبي في توفير حلول مبتكرة، لضمان استلام شحنات اللقاح وإيصالها إلى وجهتها النهائية بكفاءة عالية، مستفيدة من قدرات شركة ميكو للخدمات اللوجستية التي قامت بالاستحواذ عليها مؤخراً.

الدكتور عمر نجم

18 مليار جرعة لقاح الطاقة الاستيعابية لائتلاف الأمل نهاية 202

أكد الدكتور عمر نجم مدير المكتب التنفيذي بدائرة الصحة أبوظبي في حديث مع «الاتحاد»، أن نجاح ائتلاف الأمل ينبع من كثير من الأمور، أولها القيادة الرشيدة ذات الرؤية الحكيمة والتي تركز على أن تصل اللقاحات لأبوظبي وكيف ستساعد أبوظبي العالم أجمع بالتخلص من الجائحة».

وأضاف: «أن الاستثمارات التي يتم تقديمها لبناء هذه البنية التحتية حالياً سبب آخر لنجاح هذا الائتلاف، حيث إن ائتلاف الأمل لديه القدرة الاستيعابية للتعامل مع أكثر من 6 مليارات جرعة لقاح اليوم، وستصل إلى 18 مليار جرعة في نهاية 2021». وبين نجم أن ائتلاف الأمل من أبوظبي، هو عبارة عن منصة توفر أفضل الحلول المحلية والعالمية اللوجستية المتعلقة بنقل وتخزين وتوزيع اللقاحات على مستوى العالم. وأضاف:«ائتلاف الأمل مكون من عدة جهات حكومية وخاصة، حيث من ضمن الجهات دائرة الصحة في أبوظبي التي توفر الإشراف العام على هذا الائتلاف، إلى جانب موانئ أبوظبي والاتحاد للشحن، وسكاي سيل السويسرية المتخصصة في نقل اللقاحات ونقل الأدوية، فضلاً عن شركة رافد المتخصصة في توفير الحلول لشراء اللقاحات وتوزيعها».

وقال:«هذا الائتلاف كان من أهم الإنجازات في إمارة أبوظبي على مدى العام الماضي والعام الجاري».

وأضاف:«سيقوم ائتلاف الأمل بتوفير الحلول لنقل اللقاحات من مكان تصنيعها في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، والقريب العاجل في أبوظبي إلى أي مكان آخر في العالم، وتوفير الحلول اللازمة بدرجة أمان كبيرة وبالحرارة المطلوبة، حيث يتطلب نقل اللقاحات حرارة نقل متخصصة جداً».

وأضاف:«هناك عدة أشياء ينفرد بها ائتلاف الأمل، كونه عبارة عن مجموعة من المؤسسات الحكومية الخاصة على المستوى المحلي والعالمي التي توفر أفضل الحلول». وبين نجم أن عملية نقل اللقاحات وتخزينها وتوزيعها ليست بالعملية السهلة، حيث إنها عملية متخصصة جداً وتحدث العديد من التحديات بهذه العملية، حيث إن ائتلاف الأمل يوفر الحلول لجميع أنواع اللقاحات التي يتم تطويرها حالياً، والتي سيتم تطويرها مستقبلاً، سواء من خلال توفير درجة حرارة وتوزيع تتراوح بين درجتين مئويتين إلى 8 درجات وبين 20 درجة مئوية تحت الصفر إلى 80 درجة تحت الصفر».