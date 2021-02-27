"أرضية الإبداع" تقود برمجيات الروبوت

شركة أسسها إبراهيم العبيدلي، في عام 2018، بعد إدراكه القيمة التي يمكنه تقديمها للمؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال خبرته التي تزيد على ربع قرن من العمل في مجال البيانات والأقمار الاصطناعية والتكنولوجيا المتخصصة بالفضاء، وحلول البرمجيات المؤسسية.

وتعمل أرضية الإبداع التي انضمت في مارس من عام 2019 إلى مركز حمدان للإبداع والابتكار، التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصادية دبي، في مجالات رئيسية عدة، من بينها: تصميم وتطوير برمجيات الروبوت، وتصميم الألعاب الإلكترونية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وتشغيل هذه الألعاب على الأجهزة الذكية وأجهزة الواقع المعزز، وتصميم برمجيات المحاكاة المتخصصة في إدارة الأزمات وحالات الطوارئ. ولكن محور تركيز الشركة هو في مجال تطوير برمجيات الروبوت، بالتعاون مع شركائها الدوليين وتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات باللغة العربية. وتهتم الشركة أيضاً بتطوير المعرفة والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد حصلت على الدعم الذي احتاجت إليه للنمو عبر مركز حمدان للإبداع والابتكار التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

نافذة استثمارية

أُنشئ مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة، خصيصاً لمساعدة المستثمرين ورجال الأعمال على تأسيس أعمالهم وشركاتهم في الإمارة بسرعةٍ عالية وكفاءةٍ غير مسبوقة.

ويقدم المركز مجموعةً متكاملة من الحلول والخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين من المواطنين الإماراتيين والعرب والأجانب في الإمارة تحت سقف واحد، بهدف تسهيل تأسيس الأعمال في زمن قياسي لا يتجاوز 60 دقيقة، وتوفير جميع الخدمات الحكومية والإدارية الخاصة بالتراخيص التجارية، وممارسة الأعمال في إمارة الشارقة.