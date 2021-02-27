دبي ترسخ جاذبيتها

أبوظبي (وام)

نجحت حركة التنمية والتطوير التي تشهدها دبي، والتي تتصف بالأكثر «إبهاراً» و«استدامة» في تحويل الإمارة إلى إحدى أكثر قصص النجاح تداولاً وانتشاراً، ومؤخراً استحوذت «دانة الدنيا» على اهتمام كبريات الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بعد أن أظهرت موجة الضباب التي شهدتها الإمارات جماليات ساحرة للإمارة.

وعانقت دبي بشموخها وعلوها السحاب في مناظر آسرة تسابق أشهر المصورين العالميين لتوثيقها بلقطات فيديو وصور فوتوغرافية باتت الأكثر انتشاراً والأعلى مشاهدة في العديد وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي.

ولأنها دبي، كان الاهتمام معتاداً وكانت صدارة الاهتمام الإعلامي بها أمراً طبيعياً، فهي قلب اقتصاد المنطقة، ومقصد ملايين السياح، ووجه الطلاب والموهوبين، ومنارة التطوير والابتكار، وأرض المعارض والملتقيات العالمية الكبرى، وحاضنة الأحداث الرياضية الفارقة، وملتقى الفن والفنانين.

وقد عبرت الصور واللقطات الساحرة لمباني الإمارة عن علو وشموخ حضارة الإمارة، فإلى جانب برج خليفة أعلى بناء شيده الإنسان بارتفاع 828 متراً، تضم إمارة دبي 4 أبراج تم تصنيفها من بين أطول 10 ناطحات سحاب سكنية في العالم، وفقاً للتصنيف الذي أعدته مجلة «بريستيج أونلاين» المتخصصة في مظاهر الترف والرفاهية والعلامات التجارية الفاخرة في عام 2020، حيث ضمت قائمة الأبراج كلاً من «إيليت ريزيدنس» بارتفاع 380 متراً، و«برج الأميرة» بارتفاع 413 متراً، و«23 مارينا» بارتفاع 392 متراً، و«الشعلة» بارتفاع 352 متراً.