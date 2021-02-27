اقتصاد الفضاء والمستقبل

«الفضاء ساحة واسعة للإلهام، تجعل أحلامك كبيرة وواعدة»

بيتر دايامنديس، فيزيائي أميركي من أصل يوناني

على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفها فيروس «كوفيد- 19»، تمضي الاستثمارات في الفضاء نحو التوسع بصورة كبيرة.

وهذا التوسع سبق أزمة الوباء المشار إليها، الأمر الذي زاد من حجم ما بات يُعرف بـ «اقتصاد الفضاء». ففي العام 2019 بلغ حجم هذا الاقتصاد 424 مليار دولار، ليواصل الارتفاع في العام الماضي.

ووفق مذكرة بحثية لـ «بنك أوف أميركا»، ستصل قيمة اقتصاد الفضاء إلى 1.4 تريليون بحلول العام 2030، وفي تقديرات أخرى، ستبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار في منتصف القرن الحالي.

وهذا يعني أن الاستثمارات ستشهد قفزات نوعية في السنوات القليلة المقبلة، مع تزايد أعداد الشركات الخاصة التي دخلت هذا الميدان الذي يحاكي المستقبل، بالإضافة طبعاً للاستثمارات الحكومية التي ترصدها دول محورية في هذا المجال، ومن بينها الإمارات، التي حققت قفزات نوعية في هذا المجال.

تتبنى «مجموعة العشرين» التي اتخذت زمام المبادرة على الساحة الدولية منذ العام 2008، موضوع الفضاء واقتصاده واستثماراته، وتحركت في الأعوام الماضية وطرحت سلسلة من المبادرات والأفكار لدعمه وتنظيمه، ما يمنح هذا القطاع قوة أخرى على الساحة العالمية.

الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالفضاء كثيرة وضرورية للإنسانية، من بينها إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض تتعلق بالاتصالات والمراقبة الأرضية، والإعلام المرئي، فضلاً عما يعرف بـ «الأقمار النانونية»، التي تتزايد أعداها في الفضاء منذ مطلع العقد الماضي.

وهذا النوع من الأقمار مخصص لمراقبة الكرة الأرضية على مدار الساعة.

دون أن ننسى، الإنترنت التي صارت بحد ذاتها اقتصاداً محورياً عالمياً، وتكنولوجيا المعلومات، وكلها معتمدة على الأقمار الصناعية، ناهيك عن حراك التنقيب والتعدين في الفضاء، إلى جانب السياحة الفضائية التي بدأت تستقطب رواداً ومستثمرين حول العالم.

والحق أن القطاع الخاص دخل متأخراً إلى ساحة الفضاء، وبدأ عملياً حراكه في العام 2011، عندما سمحت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بذلك، وسهلت الإجراءات اللازمة، للشركات الراغبة بالفوز بحصة في هذا الميدان المتنامي.

والذي ساعد في ارتفاع حجم الاستثمارات في الفضاء، أن التقنيات المتطورة صارت أقل تكلفة.

فالقمر الصناعي (مثلاً) الذي كان يكلف إطلاقه في القرن الماضي عدة ملايين من الدولارات، لا تتجاوز كلفته اليوم 100 ألف دولار، وتصل إلى مليون دولار كحد أقصى، بحسب قدراته الفنية.

وبعد أن كان حجم القمر يبلغ 6 أطنان، صار وزنه اليوم بحدود 50 كيلو غراماً.

وهذا يعزز دخول المزيد من المستثمرين إلى الساحة الفضائية، ناهيك عن ارتباط كثير من الصناعات الصغيرة بهذا المجال.

علماً بأنه يوجد اليوم 9000 قمر صناعي في مدار الأرض.

اقتصاد الفضاء بات محوراً رئيسياً عالمياً، في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات الفضائية، في مجالات مختلفة من الاتصالات والتلفزيون، إلى البحوث العلمية والبيولوجية والفيزيائية، وحتى الزراعية.

إنه اقتصاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمستقبل واستحقاقاته وتطوراته وحتى مفاجآته.