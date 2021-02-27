مجلس النواب يقر خطة بايدن بشأن كورونا بـ 1.9 تريليون دولار

حقق الرئيس الأميركي جو بايدن أول فوز تشريعي له عندما أقر مجلس النواب حزمة إغاثة من فيروس كورونا قيمتها 1.9 تريليون دولار اليوم السبت.

وأقر الديمقراطيون الذين يسيطرون على المجلس هذا الإجراء القوي من خلال تصويت على أساس حزبي في الغالب بعدد 219 صوتاً مقابل 212 صوتاً وأرسله إلى مجلس الشيوخ حيث يخطط الديمقراطيون لمناورة تشريعية للسماح لهم بإقراره دون دعم الجمهوريين.

وستدفع خطة الإنقاذ الأميركية تكاليف اللقاحات والإمدادات الطبية وتقدم دفعة جديدة من المساعدات المالية الطارئة للأسر والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والإدارات المحلية.

وقال الديمقراطيون، إن الحزمة ضرورية لمكافحة جائحة أودت بحياة ما يربو على نصف مليون أميركي وأدت لبطالة الملايين.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أثناء الجلسة "على الشعب الأميركي أن يدرك أن حكومته موجودة من أجله".

ويمثل تصويت مجلس النواب اليوم السبت اختباراً أول ناجح للديمقراطيين الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة 221 عضواً مقابل 211 في المجلس.

وركز الرئيس أسابيعه الأولى في منصبه على معالجة أكبر أزمة صحية عامة في الولايات المتحدة منذ قرن والتي كانت سبباً في تغير معظم أوجه الحياة الأميركية.

وتتضمن البنود باهظة التكلفة لهذه الخطة مدفوعات مباشرة للأفراد تبلغ 1400 دولار وإعانة بطالة اتحادية قدرها 400 دولار في الأسبوع حتى 29 أغسطس ومساعدة أولئك الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجارات والرهون العقارية أثناء الوباء.