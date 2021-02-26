305 ملايين درهم صافي شراء المواطنين للأسهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال الأسبوع الماضي بدعم من مشتريات المواطنين من الأفراد والشركات الذين بلغت حصيلة تداولاتهم نحو 305 ملايين درهم صافي شراء، بعد أن استحوذوا على ما يقارب نصف قيمة التداولات الإجمالية التي بلغت 6.85 مليار درهم.

وساهمت مشتريات المواطنين بتقديم دعم مهم للأسواق مكنتها من الاستقرار في ظل عمليات جني أرباح من صناديق ومؤسسات استثمارية أجنبية، بعد أن كانت حققت ارتفاعاً مهماً في القيمة السوقية للأسهم التي اشترتها خلال الشهرين الماضيين منذ بداية العام.

وتركزت التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي استحوذ على 5.725 مليار درهم من إجمالي قيمة التداولات في السوقين خلال الأسبوع.

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 5628 نقطة بانخفاض طفيف بلغت قيمته 14 نقطة تعادل 0.2% مقارنة مع مستوى الإغلاق نهاية الأسبوع الأسبق عند مستوى 5642 نقطة.

وفيما استحوذت تداولات الأجانب على نحو 50% من إجمالي قيمة التداول، في سوق العاصمة، إلا أن حصيلة تداولاتهم سجلت صافي بيع بقيمة 203 ملايين درهم، نتيجة بيع أسهم بقيمة 2.987 مليار درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 2.784 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وبالمقابل استحوذت تداولات المواطنين على ما يقارب 48% وسجلت حصيلتها صافي شراء بقيمة 187 مليون درهم، نتيجة شراء أسهم بقيمة 2.831 مليار درهم مقابل بيع أسهم بقيمة 2.645 مليار درهم، خلال الأسبوع الماضي.

وأما تداولات المستثمرين العرب والخليجيين في سوق أبوظبي فقد كانت محدودة ولم تتجاوز قيمتها الإجمالية 90 مليون درهم.

وبلغت حصة تداولات المؤسسات والشركات، في سوق أبوظبي نحو 92% من إجمالي قيمة التداول بما يعادل 5.24 مليار درهم فيما بلغت قيمة تداولات الأفراد نحو 8% تبلغ قيمتها حو 0.48 مليار درهم.

وتركزت التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية على عدد من الأسهم القيادية حيث استحوذت التداولات على أسهم 5 شركات، ما يتجاوز 82% من إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في السوق. وتصدرت التداولات على سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأكثر تداولا بقيمة بلغت 1.5 مليار درهم خلال الجلسات الخمس، وأغلق السهم على سعر 14.7 درهم.

تلاه التداولات على أسهم شركة الدار العقارية بقيمة تجاوزت 1.3 مليار درهم، وأغلق السهم على سعر 3.64 درهم.

واستحوذت التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة على 762 مليون درهم، الذي أغلق على سعر 46.9 درهم، فيما بلغت التداولات على سهم اتصالات نحو 639 مليون درهم.

كما بلغت التداولات على سهم «أدنوك للتوزيع» نحو 506 ملايين درهم وأغلق السهم على سعر 4.1 درهم للسهم.

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي 1.13 مليار درهم، خلال الجلسات الخمس، وأغلق المؤشر العام للسوق على 2527.5 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 2576.3 نقطة نهاية الأسبوع الأسبق، منخفضاً بقيمة 49 نقطة تقريباً، تعادل 1.9%.

وجاءت الضغوط على المؤشر العام من عمليات جني أرباح لمستثمرين أجانب كانت حصيلة تداولاتهم الأسبوعية صافي بيع بقيمة 102 مليون درهم، و كذلك المؤسسات من الصناديق والشركات الذين سجلت تداولاتهم صافي بيع بقيمة 79 مليون درهم.

وحظيت التداولات على سهم إعمار العقارية بنحو 253 مليون درهم، تلاها بقيمة 127 مليون درهم التداولات على سهم بنك الإمارات دبي الوطني و 106 ملايين درهم على سهم بنك دبي الإسلامي.