النقد الدولي: إيطاليا بحاجة لوضع ميزانية ذات مصداقية

روما (د ب أ)



قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة ماريو دراجي بحاجة إلى وضع خطة ميزانية «ذات مصداقية».

وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، «يجب أن يكون خفض الديون جزءًا من حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات تعزيز النمو». وتابعت جورجيفا في المقابلة التي أوردتها اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء: «كانت الإجراءات الإيطالية أثناء الجائحة فعالة في الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد».

وأوضحت أن إلغاء الديون لن يكون نهجاً مفيداً.

كانت مجموعة اقتصادية إيطالية توقعت فرصة أكبر لعودة النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2021، نتيجة لتحسن الأسواق المالية منذ تولي ماريو دراجي منصب رئيس الوزراء، طبقاً لما ذكرته بلومبرج للأنباء مطلع الأسبوع.