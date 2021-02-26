أسهم اليابان تتعثر في ظل اضطراب سوق السندات

طوكيو (رويترز)

تراجعت الأسهم اليابانية أمس، مسجلة أكبر انخفاض يومي في نحو عام بعد أن تسببت قفزة في عوائد السندات العالمية في إثارة قلق المستثمرين المتوترين بالفعل جراء اتساع تقييم السوق.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 3.99% إلى 28966.01 نقطة، ليبلغ أدنى مستوياته في قرابة ثلاثة أسابيع. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.21% إلى 1864.49 نقطة. وسجل المؤشران أكبر انخفاض لهما في يوم واحد منذ أبريل من العام الماضي.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغة 33، فيما تراجعت قطاعات شركات صناعة الآلات الإلكترونية والأدوية والعقارات ما يزيد عن 3%.

واستسلمت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات، التي كانت ضمن القطاعات الرئيسية التي قادت السوق للارتفاع لأعلى مستوى في 30 عاماً، لمبيعات كثيفة، بعد أن نزلت أسهم شركات الرقائق الأميركية 5.8%.