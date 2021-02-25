الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة «أغذية»: ندرس عمليات استحواذ والتوسع نحو أسواق جديدة

حسام عبدالنبي (دبي)

تدرس مجموعة «أغذية» عدداً من عمليات الاستحواذ حالياً من أجل إضافة المزيد من المنتجات إلى محفظة المنتجات الحالية، وتعزيز القيمة للمساهمين، حسب مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في المجموعة.

وأكد في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش المشاركة في معرض جلفود، أن مجموعة «أغذية» تطمح باستمرار إلى التوسع نحو أسواق جديدة، بالإضافة إلى سعيها المتواصل لزيادة فئات وأصناف المنتجات والعروض، كاشفاً أن المجموعة لديها خطط توسعية تحت الدراسة حالياً وتوجهات للنمو بمنهج متعدد الأوجه والمراحل، وتتمتع بمرونة عالية من أجل مواكبة توقعات السوق، ولذا تواصل النظر في خطط التوسع الجغرافي، وتعمل في الوقت ذاته على تنفيذ خطط الاستحواذ القائمة، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وقال المنصوري: إن مجموعة «أغذية» قامت في الفترة الأخيرة بعمليات استحواذ في قسم الأعمال الاستهلاكية، تضمنت الاستحواذ على «الفوعة» لإضافة منتج التمور إلى محفظة منتجات المجموعة وتوسيع عروضها في قسم الأطعمة.

وأضاف: كما تم الاستحواذ على شركة «مخبز وحلويات الفيصل» في الكويت لتتم إضافة مجموعة متنوعة من المنتجات المتميزة عالية الجودة في قطاع الوجبات الخفيفة، وتنويع منتجات الشركة إقليمياً، وأشار إلى أن المجموعة بصدد استكمال صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «النبيل للصناعات الغذائية» ليشكل هذا الاستحواذ - بعد إتمامه - أول دخول لمجموعة «أغذية» إلى قطاع الأطعمة المجمدة والمبردة، الأمر الذي يتيح التوسع في قطاع متنامٍ، وتقديم قيمة عالية لحملة أسهم «أغذية»، بما يتوافق مع خططها طويلة الأمد، منوهاً بأن «أغذية» تسعى دائماً إلى إضافة علامات تجارية عالية القيمة إلى محفظة منتجاتها، وطرح شرائح جديدة من خلال عمليات الاستحواذ القائمة والمستقبلية، وذلك في ظل دراسة التغييرات التي قد تطرأ على سلوك المستهلكين، والعمل على مواكبتها من خلال المنتجات والحلول التي توفرها.

مبارك المنصوري

مستقبل

وعن مستقبل قطاع الصناعات الغذائية في ظل التطور التكنولوجي في كل الخطوات، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى المستهلك، أفاد المنصوري، بأن مجموعة «أغذية» تولي أهمية كبيرة لعنصر التكنولوجيا، لذا تقوم دائماً بالتركيز عليها وتوظيفها لخدمة مساعيها للارتقاء بجودة المنتجات.

وقال: إن ذلك يتزامن مع السعي المستمر لتفعيل التكنولوجيا في سلسلة الإنتاج والإمداد، وصولاً إلى المستهلك، الأمر الذي يعزز من نجاح خطة المجموعة في تقديم منتجات عالية الجودة وذات قيمة للمستهلكين، مؤكداً أن استخدام التكنولوجيا بات ضرورة تفرضها الحاجة الملحة لمواكبة تطلعات المستهلكين، وتلبية احتياجاتهم.

واستعرض المنصوري، جهود «أغذية» في تبني التطور التكنولوجي، فذكر أن المجموعة استثمرت في عمليات البحث والتطوير والتكنولوجيا لإدخال ابتكارات في عملية إنتاج العصير الذي يستخدم تقنية المعالجة بالضغط العالي (الإنتاج باستخدام الضغط العالي «HPP») للحفاظ على القيمة الغذائية للعصائر الطازجة وزيادة مدة صلاحيتها، وهي التقنية الأحدث عالمياً المعروفة في قطاع تصنيع العصائر، لافتاً إلى أن مركز تكنولوجيا التغليف الجديد يُظهر تفاني المجموعة في الاستفادة من الابتكار لتبني تقنيات التعبئة المستدامة في خطوط الإنتاج المختلفة، وتقليل البصمة الكربونية في المجتمع الصناعي.

قطاعات

ورداً على سؤال عن أهم القطاعات أو الأصناف الغذائية التي تنتجها الشركة، ذكر المنصوري، أن المجموعة تمتلك عدداً من العلامات التجارية العاملة في قطاعات رئيسية، أهمها: الماء والعصائر، الأطعمة، الأعلاف الحيوانية، الدقيق، الألبان، الأغذية المصنعة، والمخبوزات المجمدة والجاهزة، مؤكداً أن هذه القطاعات تمثل أهمية حيوية في تلبية احتياجات القطاع الاستهلاكي على المستوى المحلي والإقليمي.

وأضاف أن محفظة منتجات «أغذية» تتمتع بباقة من الأطعمة والمشروبات وهي: المياه (مياه العين، البيان، مياه الينابيع الطبيعية، ألبين، بامبيني)، أطعمة (تمور الفوعة)، الدقيق (المطاحن الكبرى)، الأعلاف الحيوانية (أجريفيتا)، العصائر (العين فريش)، الألبان (يوبليه)، والأغذية المصنعة (معجون الطماطم والخضراوات المجمدة)، والمخبوزات المجمدة والجاهزة (المطاحن الكبرى)، وأخيراً، منتجات شركة «مخبز وحلويات الفيصل».

أحدث المنتجات

قال مبارك المنصوري، إن معرض جلفود يعد أحد المعارض التجارية الرئيسة للأغذية والمشروبات في المنطقة، والذي يجمع أكبر العلامات في القطاع، ولذلك تستهدف «أغذية» من خلال مشاركتها في مثل هذا الحدث العالمي، إلى عرض أحدث المنتجات، والتواصل مع العملاء والاستماع إلى المستهلكين، حيث يأتي ذلك في سياق مراقبة التغييرات التي تطرأ على سلوك المستهلكين، ودراسة متطلباتهم.

وأضاف:«كما نتطلع أيضاً إلى مشاركة الابتكارات في مجال التكنولوجيا، والتركيز على تقديم منتجات وحلول ذات قيمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث المنتجات والابتكارات.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى عرض مجموعة فريدة وواسعة من الأطعمة والمشروبات والعلامات التجارية ذات القيمة، سيتم عرض منتجات تمور الفوعة هذا العام لأول مرة ضمن منتجات المجموعة، وذلك بعد توحيد أعمال مجموعة «أغذية» مع «الفوعة» في يناير الماضي.