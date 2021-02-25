غرفة رأس الخيمة تستعرض خطط التطوير

رأس الخيمة (وام)

استعرض قطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، ممثلاً عن غرفة تجارة رأس الخيمة، مستجدات العمل في إطار خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها الغرفة حالياً، والصعوبات والمعوقات التي تواجه المتعامل ومقترحاتهم للتغلب عليها.

جاء ذلك خلال جلسة افتراضية للعصف الذهني أمس مع 20 شركة من متعاملي الغرفة من الشركات الأعضاء بالغرفة، في إطار فعاليات أسبوع الابتكار بإمارة رأس الخيمة.

وقال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة: إن الغرفة تسعى إلى تعزيز مفهوم الابتكار في خدمة المتعاملين من خلال طرح خدماتها بوسائل تساهم في تيسير وتسهيل تنفيذ الأعمال. من جانبها، قالت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة: ناقشنا خلال أسبوع الابتكار مع المتعاملين الفرص والتحديات المستقبلية لبناء اقتصاد مستدام، بالإضافة إلى المقترحات وأهم التحديات والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات وتوقعات مجتمع الأعمال.