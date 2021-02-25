«مطارات دبي» تنظم جلسة حوارية في «الإمارات تبتكر 2021»

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة مطارات دبي جلسة حوارية افتراضية بعنوان: «دور الابتكار في استشراف التجربة المستقبلية لأصحاب الهمم - الحياة بعد «كوفيد- 19»، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع وهيئة الصحة بدبي ونادي دبي لأصحاب الهمم. حيث تم خلال الجلسة تثمين جهود الدولة في دعم ورعاية أصحاب الهمم وبالأخص خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بما يضمن عدم تعطيل الحياة الطبيعية قدر الإمكان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الابتكار في الاستعداد للتصدي لأية أزمات مستقبلية على أعلى مستوى وبكفاءة عالية من خلال التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، كما ناقشت الجلسة عدداً من المحاور المتنوعة منها توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تحسين تجربة ذوي الهمم، وأهمية إعادة النظر في السياسات والتشريعات في ضوء المتغيرات الحالية.

من جانبه، صرح جمال الحاي، نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي: «أن تنظيم مثل هذه الفعاليات من شأنه دفع عجلة الجهود الحكومية بهدف الإدماج والتمكين المجتمعي الكامل لأصحاب الهمم»، وأضاف الحاي: «إن اهتمام مؤسسة مطارات دبي بتعزيز ثقافة الابداع والابتكار ما هو إلا ترجمة عملية للتوجهات الحكومية بجعله منهج عمل وأسلوب حياة، وذلك من خلال بناء الشراكات المؤسسية، وتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بما يتوافق مع الأسس العملية والعالمية».

من جانبها، استعرضت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية جهود القطاع الصحي، من خلال عدد من المبادرات الموجهة لأصحاب الهمم ومقدمي الرعاية، حيث حرصت الهيئة على تقديمها، وفقاً لأعلى مستويات الصحة والسلامة.

كما أكد الدكتور حسين مسيح خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، أن التزام الهيئة برعاية وحماية ودمج أصحاب الهمم ثابت بشتى الظروف والمتغيرات، لكننا على وعي تام أن تكاتف الجهات وتعاونها فيما بينها ضرورة ميدانية، انطلاقاً من مبدأ أن رعاية هذه الفئة مسؤولية الجميع.