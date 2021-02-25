«دستركت 2020» تدعم الابتكار والمشاريع الناشئة

دبي (الاتحاد) أعلنت «دستركت 2020»، المدينة الذكية التي تتمحور حول الإنسان، عن توقيعها العديد من اتفاقيات الشراكة الرئيسية التي تساهم في تحفيز بيئة الابتكار والمشاريع الناشئة لديها، وذلك بالتزامن مع أسبوع الابتكار السنوي في دولة الإمارات «الإمارات تبتكر 2021»، والذي يقام على مدى أسبوع كامل في أنحاء الدولة. وتُسلّط «دستركت 2020» الضوء خلال هذا الحدث على مساهمتها في دفع عجلة الابتكار في دولة الإمارات ودعم مساعي الدولة لتصبح الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل في العالم.

تجمع «دستركت 2020» تحت مظلتها نخبة من المؤسسات العالمية، ومن بينها العديد من الشركات المدرجة على قائمة «فورتشن 500» لأكبر 500 شركة في العالم، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة والمؤسسات الأكاديمية والمختبرات ومسرّعات الأعمال ورؤوس الأموال الاستثمارية، وذلك لتحفيز بيئة الأعمال القائمة على الابتكار.

الجيل الخامس

وبصفتها مجتمعاً ذكياً يتمحور حول الإنسان، تم دعم «دستركت 2020» بشبكة اتصالات الجيل الخامس والعديد من التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى مختبر حضري وبيئة مصممة لتلبية احتياجات الشركات والناس الذين سيعيشون ويعملون فيها. وستسهّل «دستركت 2020» التعاون وتمكّن الشركات الكبيرة والصغيرة من اختبار وتجربة الأفكار والحلول التي من شأنها التأثير إيجاباً على تطور قطاعاتها.

وبالإضافة إلى كبار المستأجرين العالميين لديها - مثل شركة سيمنس الألمانية العملاقة، وترمينوس تكنولوجيز التي تتخذ من شنغهاي مقراً، وموانئ دبي العالمية - أعلنت «دستركت 2020» عن تحالفات محلية ودولية جديدة مع الهيئات والمؤسسات الداعمة للمشاريع الناشئة من دولة الإمارات والأسواق الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وناميبيا وسلوفينيا وماليزيا والولايات المتحدة وبوتسوانا. وسيرفد الشركاءُ الجدد برنامجَ الانطلاق من دبي «سكيل 2 دبي» بمحفظة متنوعة من المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة الدولية، لإنشاء شبكة من المشاريع الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية في قلب منظومة الابتكار.

«سكيل 2 دبي»

يهدف برنامج «سكيل 2 دبي» إلى دعم المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة ذات القدرات العالية لتأسيس أعمالها في دولة الإمارات ضمن «دستركت 2020»، والانطلاق منها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية الأخرى. و«سكيل 2 دبي» هو برنامج دعم خالٍ من تملك الأسهم، وتشمل فوائده مساحة عمل مجانية لمدة عامين في «دستركت 2020»، وتأشيرة لمدة عامين، ودعم تأسيس الأعمال، والحصول على أسعار خاصة من مزودي الخدمات، والوصول إلى الفعاليات الاجتماعية وغيرها من فعاليات التواصل.

وتضم قائمة الشراكات الدولية الجديدة التعاون بين «سكيل 2 دبي» وحاضنة الأعمال الأميركية «معهد المؤسسين»، والمراكز البريطانية للأعمال، ووزارة الصناعة والتجارة في ناميبيا، والصندوق السلوفيني للشركات، والمركز الماليزي العالمي للابتكار والإبداع، وهيئة الشركات المحلية في بوتسوانا، بالإضافة إلى شركة «ماغنيت» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً. وتؤكد هذه الشراكات التزام «دستركت 2020» باستقطاب ودعم المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وتأتي في أعقاب اتفاقيات الشراكة التي عقدتها «دستركت 2020» مع مؤسسات محلية رئيسية مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق محمد بن راشد للابتكار.

تصميم البنية التحتية

ومن خلال نهجها المتمحور حول الإنسان وتصميم البنية التحتية، ترعى «دستركت 2020» منظومة تركز بالدرجة الأولى على تلبية احتياجات الشركات ودعم القوى العاملة المستقبلية في عالم يشهد تطورات متسارعة لا سيما بعد الجائحة. ومع امتلاكها واحداً من أكثر المواقع اتصالاً مع بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ستعمل «دستركت 2020» بعد ختام فعاليات إكسبو 2020 دبي على دمج التطبيقات المبتكرة لأحدث التقنيات الذكية مثل إنترنت الأشياء، لمواجهة التحديات وتحسين الخدمات التي تمكّن المجتمع من أن يصبح أكثر ذكاءً واستدامة. وسيكون ذلك بدعمٍ من المختبر الحضري في «دستركت 2020»، والذي يشكل منصة بيانات مفتوحة وبيئة اختبار تجرّب فيها المؤسسات حلولها للتحديات الحضرية ضمن بيئة حضرية حية.

بيئة العمل والشركات

كما تم تصميم البيئة المادية الفريدة التي تتمحور حول الإنسان في «دستركت 2020» - والتي تعيد استخدام 80% من البنية التحتية والمعالم المعمارية المتميزة المخصصة لفعاليات إكسبو 2020 دبي - بهدف تعزيز آليات التعاون والمساحات التي تدعم الابتكار وتضمن تحقيق الازدهار. وتملك «دستركت 2020» القدرة على تعزيز سبل التواصل واختبار حياة اجتماعية متوازنة بمعنى الكلمة، بوصفها مجتمعاً متكاملاً يهدف إلى إثراء حياة قاطنيه عبر الجمع بين المكاتب المرنة الاستخدام والوحدات السكنية الحديثة والحدائق ومرافق التجزئة والترفيه والمأكولات والمشروبات والفعاليات. وستلبي هذه الوجهة المتميزة الاحتياجات المستقبلية لبيئة العمل والشركات القائمة على الابتكار، والتي تسعى بشكل متزايد إلى تعزيز المرونة والتركيز على مفهوم الصحة والسلامة. وفي المجمل، فإن «دستركت 2020» توفر بيئة عصرية تهدف إلى تمكين شريحة متنوعة من الشركات والأفراد من التواصل والابتكار وتحقيق الازدهار.