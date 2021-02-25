إشادات دولية بدور«جلفود» في تعافي قطاع الأعمال

دبي (الاتحاد) حظي معرض جلفود 2021، بإشادة دولية واسعة من قبل أبرز قادة القطاع والجهات المنتجة للأغذية والمشروبات حول العالم لدوره في تسهيل العودة إلى أجواء الفعاليات المباشرة في هذه المرحلة.

وساهم معرض جلفود، في تعزيز مستويات الثقة بإعادة تنشيط قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم بفضل مشاركة 2500 شركة من 85 دولة.

وقال خايمي أمين سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة إن المعرض فرصة استثنائية بالنسبة لكولومبيا، مؤكداً حرص بلاده على المشاركة فيه لتسليط الضوء على أفضل ما لديهم، معرباً عن أمله في أن يُثمر حضورهم في زيادة نشاطهم التجاري على مدى الأعوام القليلة المقبلة، معبراً عن سعادته بهذا المستوى من العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، ومثنياً على التدابير التي اتخذتها الإمارات لضمان وقاية الجميع وشعورهم بأنهم في بلدهم الثاني.

من جهته قال باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة إن المعرض يمثل واحدة من أفضل المنصات في القطاع، ويقدم فرصة رائعة بالنسبة لهم ويستضيف بالفعل باقة من أبرز أجنحة الدول والشركات ويمنح الشركات الأصغر حجماً فرصة استعراض منتجاتها أمام القطاع الأوسع.

بدوره أكد فلاديمير أولاخوفيتش رئيس غرفة الصناعة والتجارة البيلاروسية أهمية معرض «جلفود»، مشيراً إلى أن المعرض يحمل أهمية كبيرة للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، لأنه يعكس جاهزيتها للعودة إلى بيئة الأعمال المعتادة، متوجهاً بفائق التقدير للجهات المنظمة لهذه الفعالية الفريدة من نوعها لا سيما من ناحية الالتزام بإجراءات السلامة التي ساهمت في تحفيزهم على استئناف الفعاليات التجارية الضخمة.

وأشار إلى أن بيلاروسيا تعد من كبار مصدري المنتجات الأولية والغذائية الزراعية حيث تصدر المنتجات إلى حوالي 114 دولة، لا سيما الحليب واللحوم، ويمثل جلفود فرصة استثنائية لبلاده والشركات الوطنية فيها للوصول إلى أسواق جديدة.

وأضاف أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم تُشارك 27 من شركات بيلاروسيا في معرض جلفود لتسليط الضوء على معاييرها العالية وجودة منتجاتها، مؤكداً أن الهدف من وجودهم في الحدث يتمثل في توطيد علاقاتهم مع المؤسسات العاملة في القطاع، معتبراً أن دبي مركز رئيس، وسوق مهمة للغاية للوصول إلى الدول الأخرى.

من جانبها تطرقت الرابطة التجارية لجنوب الولايات المتحدة إلى التحول الكبير في مستوى زوار نسخة المعرض لهذا العام، موضحة أنّ هذا التحول ساعدها على إقامة محادثات أكثر عُمقاً مع الشركاء المحتملين.