«فيسبوك» تطلق برنامجاً لدعم الشركات الصغيرة في لبنان

بيروت (الاتحاد) أطلقت شركة فيسبوك اليوم برنامج "#حِب_المحلي" في لبنان ضمن مبادرتها لدعم الشركات والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على استعادة نشاطها الاقتصادي. وتم تطوير البرنامج مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك الشريحة من الأعمال في لبنان كانت من بين الأكثر تضرراً من الوضع الاقتصادي الحالي الناجم مع جائحة كوفيد-19 ولا سيما في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي.

ويهدف هذا البرنامج عبر عدد من الأدوات الفعّالة إلى تقديم الدعم المالي للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى بناء قدراتها حتى تتمكن من تحقيق تعافيها الاقتصادي وتخطي التحديات التي جاءت في ظروف استثنائية غير مسبوقة.

وفي هذا الإطار أبرمت فيسبوك شراكة مع Strategy &، شركة الاستشارات الاستراتيجية العالمية التابعة لشركة برايس واتر هاوس كوبرز PwC، بهدف الحصول على فهم أفضل لاحتياجات الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة المحلية والسوق اللبناني بوجه عام، وكذلك المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية السائدة من أجل تقديم البرنامج على النحو الأمثل في لبنان. ويتضمن برنامج #حِب_المحلي في لبنان لدعم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة عددًا من العناصر والأدوات وفي مقدمتها، المساهمة بقيمة 600 ألف دولار على شكل رصيد نقدي يستفاد منه لنشر إعلانات ترويجية على مجموعة التطبيقات التابعة لشركة فيسبوك. والتبرع النقدي بمبلغ 300 ألف دولار لصالح "لايف" الجمعية اللبنانية غير ربحية، والتي تنشط في مجال تأسيس علاقات العمل بين أصحاب المهن والأعمال التجارية في لبنان. وباستخدام خبرتها وشبكتها من المهنيين، ستوجه "لايف" تلك تبرعات للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ودعمها خلال هذه الأوقات الصعبة. كما تقدم 3QA التي تتخذ من لبنان مقراً لها وتعمل في مجال ضمان الجودة كطرف ثالث، الدعم خلال مراحل تدقيق ومراجعة الطلبات.

رامز شحادة



وقال رامز شحادة، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيسبوك: "تحظى الشركات والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة بأولوية قصوى لدينا في مجتمع فيسبوك، بالإضافة إلى حرصنا على تقديم الدعم والمشاركة في تحفيز جهود التعافي الاقتصادي للمنطقة بوجه عام. ونحن مهتمون بتقديم المساعدة لتخطي تلك التحديات التي تواجهها الأعمال التجارية وتعزيز قدراتهم ومدى استعدادهم للتعامل معها".