مكاسب البورصات العالمية وأسعار النفط ترفع الأسهم العربية

دبي (رويترز) - حققت أسواق الأسهم الرئيسة العربية مكاسب قوية اليوم الخميس، مقتفية أثر صعود في أسواق الأسهم العالمية وتعاف في أسعار النفط، وفاق أداء السوق القطرية بقية الأسواق.

صعد خام برنت إلى أعلى مستوى في أكثر من 13 شهراً، مسجلاً 67.30 دولار للبرميل، بعد أن أظهرت بيانات أمس الأربعاء انخفاضاً في إنتاج الخام بالولايات المتحدة، بعد موجة برودة شديدة في تكساس عطلت الإنتاج الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيس في السعودية 0.9 بالمئة إلى 9195 نقطة، بدعم من صعود سهم مصرف الراجحي 2 بالمئة، وسهم شركة الاتصالات السعودية 3.3 بالمئة.

وأظهرت وثيقة أن السعودية جمعت 1.5 مليار يورو (1.83 مليار دولار) أمس الأربعاء من صفقة بيع سندات على شريحتين، بعد أن تلقت طلبات شراء بأكثر من 3.75 مليار يورو.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 2527 نقطة مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.3 بالمئة، وإعمار العقارية 5.4 بالمئة.

لكن مؤشر سوق أبوظبي أغلق دون تغير يذكر عند 5628 نقطة.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 1.7 بالمئة إلى 10121 نقطة، منهياً خسائر استمرت لست جلسات متتالية، ومدفوعاً بصعود سهم صناعات قطر 2.7 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر سوق البحرين 0.1 بالمئة إلى 1465 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.4 بالمئة إلى 3602 نقطة.

أما سوق الأسهم الكويتية فمغلقة اليوم في عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني الكويتي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري ليختم الجلسة على مكاسب 1.6 بالمئة إلى 10890 نقطة بدعم صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.7 بالمئة.

بينما ختمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض هو الرابع على التوالي بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط تداولات غلبت عليها صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.09 بالمئة إلى 1745.87 نقطة في حين بلغت قيمة التداولات 8.3 مليون دينار مقارنة مع 7.3 مليون في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البوتاس العربية 4.99 بالمئة إلى 22.26 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.82 بالمئة إلى ستة دنانير.

وتراجع سهم الإسلامي الأردني 1.67 بالمئة إلى 2.93 دينار وسهم البنك العربي 0.96 بالمئة إلى 4.11 دينار.