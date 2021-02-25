الأسهم الأميركية تفتح منخفضة مع هبوط شركات التكنولوجيا

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة على تراجع اليوم الخميس، مع استمرار الضغوط على شركات التكنولوجيا ذات الثقل في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 5.92 نقطة، بما يعادل 0.02 بالمئة إلى 31955.94 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 9.63 نقطة أو 0.25 بالمئة ليسجل 3915.80 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 85.33 نقطة، أو 0.63 بالمئة إلى 13512.64 نقطة.