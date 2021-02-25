المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو مرتفعة

بروكسل (رويترز) - أظهرت بيانات اليوم الخميس أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير بدعم من تنامي التفاؤل في قطاعي الصناعة الخدمات وبين المستهلكين مما عزز توقعات التضخم بين المنتجين والمستهلكين.

وكشف مسح شهري للمعنويات من المفوضية الأوروبية أن التفاؤل الاقتصادي في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفع إلى 93.4 نقطة هذا الشهر من 91.5 نقطة في يناير. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المعنويات إلى 92.0 نقطة.

وتحسنت المعنويات في قطاع الصناعة، إلى -3.3 نقطة في فبراير من قراءة معدلة بلغت -6.1 نقطة في يناير ومقارنة مع توقعات عند -5.0 نقطة.

وتحسنت المعنويات في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى -17.1 من -17.7 نقطة مقارنة بتوقعات انخفاض إلى -18.1 نقطة.

وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -14.8 من -15.5 نقطة في الشهر الماضي.