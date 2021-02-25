«شل» تتوقع زيادة الطلب العالمي على الغاز

لندن (رويترز) - قالت شركة رويال داتش شل في توقعاتها السنوية لسوق الغاز الطبيعي المسال، إن من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز المسال إلى مثليه تقريبا عند 700 مليون طن بحلول 2040.

ونما الطلب العالمي على الغاز المسال إلى 360 مليون طن العام الماضي في ارتفاع طفيف عن الطلب في 2019 البالغ 358 مليون طن، على الرغم من التقلبات التي تسبب فيها فرض إجراءات العزل العام حول العالم بسبب جائحة كورونا.

وذكرت شل أن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال وصلت لمستويات منخفضة قياسية في أوائل 2020، لكنها أنهت العام على أعلى مستوى في ست سنوات مع تعافي الطلب في أجزاء من آسيا، ومع تزايد الشراء في الشتاء وسط إمدادات محدودة.

وتوقع التقرير أن تقود آسيا 75 بالمئة من نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى 2040 مع تراجع الإنتاج المحلي للغاز، ومع حلول الغاز المسال محل مصادر الطاقة الأكثر تلويثاً للبيئة.