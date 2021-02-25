«تسلا» توقف مؤقتاً إنتاج سيارات الفئة 3 في كاليفورنيا

كاليفورنيا (رويترز) - ذكرت بلومبرج نيوز اليوم الخميس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن شركة تسلا أبلغت موظفيها أنها ستوقف مؤقتاً بعض الإنتاج في مصنع لتجميع سياراتها في كاليفورنيا.

وأُبلغ العاملين في خط إنتاج سيارات الفئة 3 في فريمونت بأن الخط سيتوقف في الفترة من 22 فبراير إلى السابع من مارس، بحسب ما أورده التقرير.

ولم يتسن الوصول إلى تسلا حتى الآن للحصول على تعليق.