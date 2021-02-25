«فلاي دبي» تطلق رحلات إلى كلوج نابوكا في رومانيا

دبي (الاتحاد) أعلنت فلاي دبي، اليوم، إطلاق رحلاتها إلى كلوج نابوكا في رومانيا. وستسير الناقلة رحلاتها الى هذه الوجهة بواقع رحلتين أسبوعياً بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار أفرام إيانكو الدولي كلوج (CLJ) ابتداءً من 20 مارس 2021.

وتشغل فلاي دبي حالياً رحلتين يومياً بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار هنري كواندا الدولي في بوخارست ((OTP، مع بدء الرحلات إلى كلوج نابوكا في مارس، سترفع الناقلة رحلاتها الى السوق الرومانية الى 16 رحلة أسبوعياً.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “بدأنا عملياتنا لأول مرة إلى بوخارست بأربع رحلات أسبوعياً في العام 2012. ومنذ ذلك الحين، ضاعفت فلاي دبي عملياتها إلى أكثر من ثلاث مرات في السوق مع نمو الطلب على حركة التجارة والشحن بين رومانيا والإمارات. نحن سعداء لتقديم المزيد من الخيارات لرحلات الطيران المباشرة الملائمة للسوق مع بدء رحلاتنا إلى كلوج نابوكا، ونتطلع إلى مزيد لتشجيع السفر، وتعزيز حركة التجارة في كلا الاتجاهين «.

وتعد كلوج نابوكا ثاني أكبر مدينة في رومانيا، وتتميز بواحد من أكثر الاقتصادات حيوية في البلاد، وهي أكبر مركز للابتكار وفرص الأعمال في إقليم ترانسيلفانيا. ويعتبر مطار أفرام إيانكو الدولي كلوج (CLJ ) بوابة مهمة إلى المنطقة الشمالية الغربية من رومانيا. ويقع المطار على بعد 10 كيلومترات شرقاً من وسط مدينة كلوج نابوكا، وهو قريب من أهم مناطق الجذب في المدينة ؛ كما يُعرف أيضاً باسم »قلب ترانسيلفانيا«.

ومن جهته، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: »ستوفر خدمة فلاي دبي الجديدة لأكثر من 3.5 مليون شخص يعيشون ضمن مسافة ساعات قليلة بالسيارة من المطار، مما يوفر الراحة من خلال خطوط الطيران المباشرة إلى دبي".